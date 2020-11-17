Советник президента по культуре Толстой заразился коронавирусом

По данным оперативного штаба, в России за сутки выявили 22 410 новых случаев коронавируса. Всего в стране зарегистрировано 1 971 013 зараженных. Выздоровели за сутки 22 055 человек, умерли 442 – это рекордный показатель с начала пандемии.