Советник президента по культуре Толстой заразился коронавирусом
Советник президента России по культуре Владимир Толстой заразился коронавирусом, об этом он сообщил «Интерфаксу».
«Я сам в больнице, чувствую себя более-менее… коронавирус», — сказал Толстой.
Толстой был назначен советником президента в мае 2012 г.
По данным оперативного штаба, в России за сутки выявили 22 410 новых случаев коронавируса. Всего в стране зарегистрировано 1 971 013 зараженных. Выздоровели за сутки 22 055 человек, умерли 442 – это рекордный показатель с начала пандемии.