В Турции введут комендантский час в выходные

Работа торговых центров, магазинов и парикмахерских будет ограничена с 10 до 20 часов, кафе и рестораны будут работать только на доставку. Кроме того, до конца года в Турции будут закрыты все кинотеатры, а обучение в школах будет переведено на дистанционный режим.