В Турции введут комендантский час в выходные
Комендантский час в выходные дни с 20 часов вечера до 10 часов утра будет введен в Турции в рамках борьбы с пандемией коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на президента страны Реджепа Эрдогана.
«В выходные дни будет введен комендантский час, за исключением промежутка времени с 10:00 до 20:00», — сказал Эрдоган на пресс-конференции по итогам заседания кабинета министров.
Работа торговых центров, магазинов и парикмахерских будет ограничена с 10 до 20 часов, кафе и рестораны будут работать только на доставку. Кроме того, до конца года в Турции будут закрыты все кинотеатры, а обучение в школах будет переведено на дистанционный режим.
За последние сутки в Турции выявлено 3819 новых случаев коронавируса – рекорд с конца апреля. За сутки умерли 103 пациента с COVID-19 – последний раз число смертей превысило 100 25 апреля, тогда в стране за сутки скончались 106 человек, следует из данных Минздрава Турции.
Всего в стране зарегистрировано 421 413 случаев коронавируса и 11 704 летальных исходов. По данным Университета Джонса Хопкинса, Турция занимает 25 место в мире по числу зараженных COVID-19 и 21-е – по количеству смертей от коронавируса.