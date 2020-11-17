В Госдуму внесен законопроект о праве на удаление общедоступных данных

Липов заявлял, что для борьбы с распространением данных надо использовать как блокировку ресурсов, так и удаление контента с сайтов. «Мы хотели бы здесь продумать некий механизм, который позволит людям сказать, что, извините, эта информация о моем отдыхе, даже если я известный человек, она ничего не имеет общего с общественно значимой информацией, чтобы человек мог через суд хотя бы удалить», — заявил Липов.