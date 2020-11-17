В Госдуму внесен законопроект о праве на удаление общедоступных данных
Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин внес в нижнюю плату парламента законопроект, вводящий запрет на использование общедоступных данных граждан без согласия их владельца. Законопроект также предполагает право владельца данных на их удаление. Соответствующий документ опубликован в электронной базе Госдумы.
«Законопроект предусматривает право субъекта персональных данных обратиться к любому оператору персональных данных с требованием удалить его персональные данные из общего доступа без дополнительных условий доказывания факта неправомерной обработки персональных данных», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
В августе руководитель Роскомнадзора Андрей Липов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным предложил создать новые способы противодействия распространению в сети персональных данных российских граждан.
Липов заявлял, что для борьбы с распространением данных надо использовать как блокировку ресурсов, так и удаление контента с сайтов. «Мы хотели бы здесь продумать некий механизм, который позволит людям сказать, что, извините, эта информация о моем отдыхе, даже если я известный человек, она ничего не имеет общего с общественно значимой информацией, чтобы человек мог через суд хотя бы удалить», — заявил Липов.
Он напомнил, что в соответствии со 108-й Конвенцией о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных государство вправе бороться с ненадлежащим распространением и обработкой персональных данных своих граждан даже за рубежом. Глава Роскомнадзора пояснил, что, попадая в интернет, данные часто признаются общедоступными: «Многие люди не заслужили такого отношения, потому что зачастую мы не можем фейковый аккаунт какого-то известного человека закрыть просто так».
На встрече с Путиным Липов обратил внимание на то, что максимальный штраф за утечку персональных данных слишком мал – 75 000 руб., что несоизмеримо с ущербом для пострадавшего и выгодой для тех, к кому они утекли. Он подчеркнул, что в ведомстве хотят предложить увеличить и срок давности по таким делам (сейчас он составляет один год).
В России уже существует механизм удаления общедоступных данных. С 1 января 2016 г. в стране действует закон о праве на забвение. Он позволяет гражданам России добиваться от поисковых систем удаления ссылок на недостоверную или неактуальную информацию о себе. Если же поисковик откажется удалять информацию, гражданин может обратиться в суд. Если суд сочтет отказ неправомерным, а поисковая система откажется выполнить судебное решение, ее ждет штраф до 1 млн руб.