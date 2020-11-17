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В Госдуму внесен законопроект о праве на удаление общедоступных данных

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Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин внес в нижнюю плату парламента законопроект, вводящий запрет на использование общедоступных данных граждан без согласия их владельца. Законопроект также предполагает право владельца данных на их удаление. Соответствующий документ опубликован в электронной базе Госдумы. 

«Законопроект предусматривает право субъекта персональных данных обратиться к любому оператору персональных данных с требованием удалить его персональные данные из общего доступа без дополнительных условий доказывания факта неправомерной обработки персональных данных», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. 

В августе руководитель Роскомнадзора Андрей Липов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным предложил создать новые способы противодействия распространению в сети персональных данных российских граждан. 

Липов заявлял, что для борьбы с распространением данных надо использовать как блокировку ресурсов, так и удаление контента с сайтов. «Мы хотели бы здесь продумать некий механизм, который позволит людям сказать, что, извините, эта информация о моем отдыхе, даже если я известный человек, она ничего не имеет общего с общественно значимой информацией, чтобы человек мог через суд хотя бы удалить», — заявил Липов.

Он напомнил, что в соответствии со 108-й Конвенцией о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных государство вправе бороться с ненадлежащим распространением и обработкой персональных данных своих граждан даже за рубежом. Глава Роскомнадзора пояснил, что, попадая в интернет, данные часто признаются общедоступными: «Многие люди не заслужили такого отношения, потому что зачастую мы не можем фейковый аккаунт какого-то известного человека закрыть просто так».

На встрече с Путиным Липов обратил внимание на то, что максимальный штраф за утечку персональных данных слишком мал – 75 000 руб., что несоизмеримо с ущербом для пострадавшего и выгодой для тех, к кому они утекли. Он подчеркнул, что в ведомстве хотят предложить увеличить и срок давности по таким делам (сейчас он составляет один год).

В России уже существует механизм удаления общедоступных данных. С 1 января 2016 г. в стране действует закон о праве на забвение. Он позволяет гражданам России добиваться от поисковых систем удаления ссылок на недостоверную или неактуальную информацию о себе. Если же поисковик откажется удалять информацию, гражданин может обратиться в суд. Если суд сочтет отказ неправомерным, а поисковая система откажется выполнить судебное решение, ее ждет штраф до 1 млн руб.

Ранее по теме: Роскомнадзор хочет продумать механизм удаления «общедоступных» данных россиян

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных