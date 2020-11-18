Врач предупредила о вреде масок для детей младше шести лет

Добрецова также отметила, что детям до года опасно носить маску, потому что это может привести к смерти. «У детей до года маска может стать причиной синдрома внезапной смерти — за счет того, что незрелая дыхательная система, ребенок может, например, не так повернуться», — предупредила врач, ее слова приводит портал Ura.ru.