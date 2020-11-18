Врач предупредила о вреде масок для детей младше шести лет
Детям до шести лет вредно носить маску, поскольку их бронхо-легочная система недостаточно развита, рассказала врач-педиатр, кандидат медицинских наук, член Союза педиатров России Ирина Добрецова.
«Детям до шести лет маски носить нельзя. Общепринятый мировой опыт — ношение масок с шести лет. До этого возраста у детей недостаточно развита бронхо-легочная система, у них затрудняется дыхание», — пояснила она.
Добрецова также отметила, что детям до года опасно носить маску, потому что это может привести к смерти. «У детей до года маска может стать причиной синдрома внезапной смерти — за счет того, что незрелая дыхательная система, ребенок может, например, не так повернуться», — предупредила врач, ее слова приводит портал Ura.ru.
Педиатр добавила, что маски не защищают детей от вирусов, а, наоборот, провоцируют болезни. Это происходит, в частности, из-за возникновения в носовой полости парникового эффекта, в котором размножаются бактерии. Более того, на улице, сняв маску, из-за недостатка кислорода ребенок начнет дышать ртом, вдыхая холодный воздух, подчеркнула доктор.
При этом Добрецова отметила, что на короткий промежуток времени — примерно на 15 минут — в местах скопления людей можно надеть на ребенка маску. Однако заставлять его ходить в ней постоянно не следует, резюмировала специалист.
27 октября в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в России Роспотребнадзор ввел по всей стране масочный режим. Люди обязаны носить средства индивидуальной защиты в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах.
По данным оперштаба на 18 ноября, за последние сутки коронавирус выявлен у 20 985 человек. Это минимальное значение с 11 ноября. При этом умерло рекордное число пациентов с COVID-19 — 456. Общее количество зараженных в России достигло 1 991 998. Из них 1 501 083 выздоровели, 34 387 умерли, 456 528 переживают активную стадию заболевания.