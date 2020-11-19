В Петербурге ввели новые ограничения из-за коронавируса
В Санкт-Петербурге закроются кафе и ледовые катки в торговых центрах с 23 ноября, говорится на сайте администрации города. Другие катки продолжат работать, но на них должно было не более 1 человека на 10 квадратных метров. На крытые катки не будут пускать больше 30 человек.
На территории катков должны быть закрыты раздевалки, отмечается в сообщении. Требования не коснутся спортивных профессиональных клубов и спортивной подготовки.
С 1 декабря концертные и театральные залы и кинотеатры должно быть не более 25% зрителей от общего количества мест. Исключение сделают для мероприятий, на которые по состоянию на 18 ноября было продано большое количество билетов.
Ранее власти города ввели ограничения на работу общепита в ночное время, на массовые мероприятия с числом участников больше 50 и обязали работодателей перевести на удаленную работу сотрудников старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Ограничения введены из-за роста случаев коронавируса. В Петербурге за последние сутки зафиксировали 2215 новых заболевших COVID-19.