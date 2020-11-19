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В Петербурге ввели новые ограничения из-за коронавируса

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В Санкт-Петербурге закроются кафе и ледовые катки в торговых центрах с 23 ноября, говорится на сайте администрации города. Другие катки продолжат работать, но на них должно было не более 1 человека на 10 квадратных метров. На крытые катки не будут пускать больше 30 человек.

На территории катков должны быть закрыты раздевалки, отмечается в сообщении. Требования не коснутся спортивных профессиональных клубов и спортивной подготовки.

С 1 декабря концертные и театральные залы и кинотеатры должно быть не более 25% зрителей от общего количества мест. Исключение сделают для мероприятий, на которые по состоянию на 18 ноября было продано большое количество билетов. 

Ранее власти города ввели ограничения на работу общепита в ночное время, на массовые мероприятия с числом участников больше 50 и обязали работодателей перевести на удаленную работу сотрудников старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Ограничения введены из-за роста случаев коронавируса. В Петербурге за последние сутки зафиксировали 2215 новых заболевших COVID-19.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных