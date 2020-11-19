В Петербурге ввели новые ограничения из-за коронавируса

В Санкт-Петербурге закроются кафе и ледовые катки в торговых центрах с 23 ноября, говорится на сайте администрации города. Другие катки продолжат работать, но на них должно было не более 1 человека на 10 квадратных метров. На крытые катки не будут пускать больше 30 человек.