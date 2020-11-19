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Ученые оценили эффективность масок для профилактики заражения коронавирусом

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Ношение медицинской маски не более чем на 20% снижает риск заражения коронавирусом, говорится в результатах исследования, проведенного учеными Копенгагенского университета и опубликованного на сайте Национального госпиталя Дании.

В исследовании, проводившемся в апреле-мае, приняли участие 6024 датчанина старше 18 лет. Все они должны были ежедневно находиться вне дома как минимум три часа в местах скопления людей, где обязательное ношение маски не требовалось. При этом добровольцев разделили на две группы. Первая должна была носить маски, а вторая — нет.

«Через месяц наблюдения у 1,8% участников из «группы масок» и 2,1% участников другой группы была обнаружена инфекция (COVID-19. — Прим. Ред.). Таким образом, исследование не подтверждает ожидаемого снижения риска инфицирования владельца маски вдвое, но результаты могут указывать на более умеренную степень защиты — 15-20%», — говорится в результатах исследования.

Ученые отметили, что исследование проводилось в период, когда носить маски в Дании рекомендовалось только в медицинских учреждениях. При этом можно было посещать магазины и пользоваться общественным транспортом с соблюдением социальной дистанции и личной гигиены.

Авторы исследования отметили, что полученные результаты показывают степень защиты медицинских масок от коронавируса в условиях, когда обязательный масочный режим не действует. Так, маски могут быть эффективным средством индивидуальной защиты вкупе с другими мерами.

По данным университета Джонса Хопкинса на 19 ноября, за время пандемии в Дании коронавирусом заразились 66 324 человека. При этом умерли в результате заболевания COVID-19 770 пациентов. Общее число зараженных в мире превысило 56 млн человек. Из них скончались более 1,3 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных