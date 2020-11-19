Ученые оценили эффективность масок для профилактики заражения коронавирусом
Ношение медицинской маски не более чем на 20% снижает риск заражения коронавирусом, говорится в результатах исследования, проведенного учеными Копенгагенского университета и опубликованного на сайте Национального госпиталя Дании.
В исследовании, проводившемся в апреле-мае, приняли участие 6024 датчанина старше 18 лет. Все они должны были ежедневно находиться вне дома как минимум три часа в местах скопления людей, где обязательное ношение маски не требовалось. При этом добровольцев разделили на две группы. Первая должна была носить маски, а вторая — нет.
«Через месяц наблюдения у 1,8% участников из «группы масок» и 2,1% участников другой группы была обнаружена инфекция (COVID-19. — Прим. Ред.). Таким образом, исследование не подтверждает ожидаемого снижения риска инфицирования владельца маски вдвое, но результаты могут указывать на более умеренную степень защиты — 15-20%», — говорится в результатах исследования.
Ученые отметили, что исследование проводилось в период, когда носить маски в Дании рекомендовалось только в медицинских учреждениях. При этом можно было посещать магазины и пользоваться общественным транспортом с соблюдением социальной дистанции и личной гигиены.
Авторы исследования отметили, что полученные результаты показывают степень защиты медицинских масок от коронавируса в условиях, когда обязательный масочный режим не действует. Так, маски могут быть эффективным средством индивидуальной защиты вкупе с другими мерами.
По данным университета Джонса Хопкинса на 19 ноября, за время пандемии в Дании коронавирусом заразились 66 324 человека. При этом умерли в результате заболевания COVID-19 770 пациентов. Общее число зараженных в мире превысило 56 млн человек. Из них скончались более 1,3 млн.