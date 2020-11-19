Ученые оценили эффективность масок для профилактики заражения коронавирусом

В исследовании, проводившемся в апреле-мае, приняли участие 6024 датчанина старше 18 лет. Все они должны были ежедневно находиться вне дома как минимум три часа в местах скопления людей, где обязательное ношение маски не требовалось. При этом добровольцев разделили на две группы. Первая должна была носить маски, а вторая — нет.