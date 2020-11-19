Мишустин рассказал о новом порядке выплат больничных и пособий матерям

Премьер-министр добавил, что выплаты будут осуществляться напрямую из Фонда социального страхования, а не через работодателей. Сейчас такая система действует в нескольких регионах в пилотном режиме и хорошо себя зарекомендовала, отметил Мишустин. Все сведения о гражданине Фонд социального страхования (ФСС) будет получать в электронном виде.