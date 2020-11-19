Мишустин рассказал о новом порядке выплат больничных и пособий матерям
Больничные и пособия по беременности и родам будут выплачиваться автоматически с 2022 г. на основании электронного листка нетрудоспособности, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания правительства. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24».
«Больше того — перейдем на проактивный формат работы: пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам — все это будет оформляться автоматически на основании электронного листка нетрудоспособности. Никаких заявлений будет писать просто не нужно», — сказал Мишустин.
Премьер-министр добавил, что выплаты будут осуществляться напрямую из Фонда социального страхования, а не через работодателей. Сейчас такая система действует в нескольких регионах в пилотном режиме и хорошо себя зарекомендовала, отметил Мишустин. Все сведения о гражданине Фонд социального страхования (ФСС) будет получать в электронном виде.
Сейчас для получения выплаты больничного работник должен предоставить работодателю листок нетрудоспособности (больничный лист), заполненный врачом. Согласно законодательству, размер больничного составляет 60% от средней зарплаты при стаже работы меньше пяти лет, 80% — при стаже от пяти до восьми лет, 100% — при стаже работы больше восьми лет.