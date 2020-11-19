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Мишустин рассказал о новом порядке выплат больничных и пособий матерям

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Больничные и пособия по беременности и родам будут выплачиваться автоматически с 2022 г. на основании электронного листка нетрудоспособности, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания правительства. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24».

«Больше того — перейдем на проактивный формат работы: пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам — все это будет оформляться автоматически на основании электронного листка нетрудоспособности. Никаких заявлений будет писать просто не нужно», — сказал Мишустин.

Премьер-министр добавил, что выплаты будут осуществляться напрямую из Фонда социального страхования, а не через работодателей. Сейчас такая система действует в нескольких регионах в пилотном режиме и хорошо себя зарекомендовала, отметил Мишустин. Все сведения о гражданине Фонд социального страхования (ФСС) будет получать в электронном виде.

Сейчас для получения выплаты больничного работник должен предоставить работодателю листок нетрудоспособности (больничный лист), заполненный врачом. Согласно законодательству, размер больничного составляет 60% от средней зарплаты при стаже работы меньше пяти лет, 80% — при стаже от пяти до восьми лет, 100% — при стаже работы больше восьми лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных