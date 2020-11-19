Суд арестовал зампреда правительства Московской области Куракина

Куракин пришел в департамент Минобороны на место Евгении Васильевой, осужденной на пять лет за многомиллионные хищения при продаже имущества ведомства. До этого, с 2002 по 2008 г., он работал в петербургском ГУП «Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости», а в 2008–2012 гг. — в комитете по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга. На пост заместителя председателя правительства — министра экологии и природопользования Московской области он был назначен в сентябре 2018 г.