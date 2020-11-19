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Суд арестовал зампреда правительства Московской области Куракина

Ведомости

Басманный суд Москвы арестовал до 17 января 2021 г. заместителя председателя правительства Московской области — министра экологии и природопользования Дмитрия Куракина, сообщила пресс-служба суда.

«В отношении Куракина, Ана и Холодкова избрана стража до 17 января 2021 года. В избрании иной меры пресечения, не связанной с заключением под стражу — отказано», — говорится в сообщении.

Ранее сегодня пресс-секретарь Басманного суда Ирина Софинская сообщила, что следствие ходатайствовало об аресте Куракина. Его подозревают в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере). 

Также следствие ходатайствовало о заключении под стражу первого заместителя Куракина, экс-главу ФГАУ «Оборонлес» Владислава Холодкова и бывшего начальника АО «Мальтинский военный лесхоз» Максима Ана. Им также инкриминируется совершение преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ.

Накануне, 18 ноября, о задержании Куракина со ссылкой на источники сообщили ТАСС и «Коммерсант». За день до этого газета сообщила о проведении у чиновника обысков, связанных с его работой в департаменте имущественных отношений (ДИО) Минобороны, где он занимал пост директора с 2012 по 2017 гг. 

Куракин пришел в департамент Минобороны на место Евгении Васильевой, осужденной на пять лет за многомиллионные хищения при продаже имущества ведомства. До этого, с 2002 по 2008 г., он работал в петербургском ГУП «Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости», а в 2008–2012 гг. — в комитете по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга. На пост заместителя председателя правительства — министра экологии и природопользования Московской области он был назначен в сентябре 2018 г.  

Ранее по теме: СМИ сообщили о задержании зампреда правительства Московской области

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных