Суд арестовал зампреда правительства Московской области Куракина
Басманный суд Москвы арестовал до 17 января 2021 г. заместителя председателя правительства Московской области — министра экологии и природопользования Дмитрия Куракина, сообщила пресс-служба суда.
«В отношении Куракина, Ана и Холодкова избрана стража до 17 января 2021 года. В избрании иной меры пресечения, не связанной с заключением под стражу — отказано», — говорится в сообщении.
Ранее сегодня пресс-секретарь Басманного суда Ирина Софинская сообщила, что следствие ходатайствовало об аресте Куракина. Его подозревают в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере).
Также следствие ходатайствовало о заключении под стражу первого заместителя Куракина, экс-главу ФГАУ «Оборонлес» Владислава Холодкова и бывшего начальника АО «Мальтинский военный лесхоз» Максима Ана. Им также инкриминируется совершение преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ.
Накануне, 18 ноября, о задержании Куракина со ссылкой на источники сообщили ТАСС и «Коммерсант». За день до этого газета сообщила о проведении у чиновника обысков, связанных с его работой в департаменте имущественных отношений (ДИО) Минобороны, где он занимал пост директора с 2012 по 2017 гг.
Куракин пришел в департамент Минобороны на место Евгении Васильевой, осужденной на пять лет за многомиллионные хищения при продаже имущества ведомства. До этого, с 2002 по 2008 г., он работал в петербургском ГУП «Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости», а в 2008–2012 гг. — в комитете по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга. На пост заместителя председателя правительства — министра экологии и природопользования Московской области он был назначен в сентябре 2018 г.