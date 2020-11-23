Зеленский вылечился от COVID-19
Президент Украины Владимир Зеленский вылечился от новой коронавирусной инфекции, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«У меня, наконец, отрицательный результат теста на коронавирус», — написал Зеленский. Он отметил, что с сегодняшнего дня приступил к работе в обычном режиме. Президент рассказал, что его температура 36,6 градуса, поблагодарил украинцев за поддержку, а оппонентам ответил фразой «не дождетесь».
9 ноября Зеленский сообщил, что заразился коронавирусом. Позже президента и главу его офиса Андрея Ермака госпитализировали. Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что ситуация с коронавирусом на Украине близка к катастрофической.
По данным Университета Джонса Хопкинса на 23 ноября, в стране за последние сутки выявили 12 365 случаев коронавируса и 143 летальных исхода. Всего в стране зарегистрировано 642 215 случаев COVID-19.
2 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что заразился коронавирусом. Позже в октябре заразился коронавирусом президент Польши Анджей Дуда. В июле президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бессимптомно переболел коронавирусной инфекцией.