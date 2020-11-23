Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Газета
Общество

Зеленский вылечился от COVID-19

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский вылечился от новой коронавирусной инфекции, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«У меня, наконец, отрицательный результат теста на коронавирус», — написал Зеленский. Он отметил, что с сегодняшнего дня приступил к работе в обычном режиме. Президент рассказал, что его температура 36,6 градуса, поблагодарил украинцев за поддержку, а оппонентам ответил фразой «не дождетесь».

9 ноября Зеленский сообщил, что заразился коронавирусом. Позже президента и главу его офиса Андрея Ермака госпитализировали. Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что ситуация с коронавирусом на Украине близка к катастрофической.

По данным Университета Джонса Хопкинса на 23 ноября, в стране за последние сутки выявили 12 365 случаев коронавируса и 143 летальных исхода. Всего в стране зарегистрировано 642 215 случаев COVID-19.

2 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что заразился коронавирусом. Позже в октябре заразился коронавирусом президент Польши Анджей Дуда. В июле президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бессимптомно переболел коронавирусной инфекцией.

Ранее по теме: Заразившегося коронавирусом Зеленского госпитализировали

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных