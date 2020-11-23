Зеленский вылечился от COVID-19

«У меня, наконец, отрицательный результат теста на коронавирус», — написал Зеленский. Он отметил, что с сегодняшнего дня приступил к работе в обычном режиме. Президент рассказал, что его температура 36,6 градуса, поблагодарил украинцев за поддержку, а оппонентам ответил фразой «не дождетесь».