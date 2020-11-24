Массовая вакцинация от коронавируса в России начнется с нового года
Массовая вакцинация россиян от коронавируса начнется в 2021 г., сообщил ТАСС со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.
Также вице-премьер рассказала, что в гражданский оборот выпущено почти 120 тыс. доз вакцины «Спутник V».
11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина от коронавируса — «Спутник V». Ее разработали в российском центре им. Гамалеи. Производство препарата началось 15 августа, сейчас проходят его пострегистрационные испытания, в ходе которых планируется привить 40 000 добровольцев.
Вакцина от COVID-19 центра «Вектор» была зарегистрирована 13 октября и стала второй зарегистрированной вакциной от коронавируса в России. 10 ноября президент России Владимир Путин заявил, что скоро будет зарегистрирована третья российская вакцина от коронавируса центра им. Чумакова.