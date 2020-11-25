ОП призвала Мишустина ввести дополнительные меры поддержки НКО

В числе прочего Мишустину предложено приостановить проведение обязательного аудита за 2020 г. до начала 2022 г., списать 50% подлежащих начислению сумм налогов и страховых взносов за первый квартал 2021 г. для организаций, которые включены в реестр Минэкономразвития, и продлить отсрочку на уплату арендной платы федерального имущества до октября следующего года.