ОП призвала Мишустина ввести дополнительные меры поддержки НКО
Общественная палата РФ (ОП) призвала премьер-министра России Михаила Мишустина ввести дополнительные меры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) из-за сложной эпидемиологической ситуации, сообщает пресс-служба ОП.
«Сейчас общественный запрос на поддержку со стороны НКО продолжает расти на фоне сложной эпидемиологической ситуации. Необходимо ввести дополнительные меры поддержки НКО и волонтеров, которые позволят оказывать помощь всем нуждающимся», — сказала секретарь Общественной палаты Лидия Михеева, ее слова приводятся в сообщении.
В частности, ОП просит правительство продлить сроки обращения таких организаций за льготными кредитами на возобновление деятельности по ставке 2% на полгода — до 1 мая 2021 года — и изменить условия погашения этих кредитов. До этого же срока в палате предложили продлить сроки предоставления субсидии на мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции.
В числе прочего Мишустину предложено приостановить проведение обязательного аудита за 2020 г. до начала 2022 г., списать 50% подлежащих начислению сумм налогов и страховых взносов за первый квартал 2021 г. для организаций, которые включены в реестр Минэкономразвития, и продлить отсрочку на уплату арендной платы федерального имущества до октября следующего года.