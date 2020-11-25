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ОП призвала Мишустина ввести дополнительные меры поддержки НКО

Ведомости

Общественная палата РФ (ОП) призвала премьер-министра России Михаила Мишустина ввести дополнительные меры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) из-за сложной эпидемиологической ситуации, сообщает пресс-служба ОП.

«Сейчас общественный запрос на поддержку со стороны НКО продолжает расти на фоне сложной эпидемиологической ситуации. Необходимо ввести дополнительные меры поддержки НКО и волонтеров, которые позволят оказывать помощь всем нуждающимся», — сказала секретарь Общественной палаты Лидия Михеева, ее слова приводятся в сообщении.

В частности, ОП просит правительство продлить сроки обращения таких организаций за льготными кредитами на возобновление деятельности по ставке 2% на полгода — до 1 мая 2021 года — и изменить условия погашения этих кредитов. До этого же срока в палате предложили продлить сроки предоставления субсидии на мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции.

В числе прочего Мишустину предложено приостановить проведение обязательного аудита за 2020 г. до начала 2022 г., списать 50% подлежащих начислению сумм налогов и страховых взносов за первый квартал 2021 г. для организаций, которые включены в реестр Минэкономразвития, и продлить отсрочку на уплату арендной платы федерального имущества до октября следующего года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных