Суд арестовал захватившего заложников в Колпино мужчину

В пресс-службе суда добавили, что сам Бельтюков объяснил совершенное деяние «помешательством». Он рассказал суду, что перед инцидентом «отметил пять недель без спиртного», однако прописанные ему антидепрессанты «нельзя было принимать с алкоголем». Следствие считает, что мужчина признал свою вину, однако судье тот заявил, что вины не признает. Он также отрицает, что удерживал детей в заложниках, отрицал конфликт с женой и просил заменить меру пресечения на домашний арест или другое, не связанное с пребыванием в СИЗО.