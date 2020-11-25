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Суд арестовал захватившего заложников в Колпино мужчину

Ведомости

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 23 января 2021 г. мужчину, взявшего в заложники шестерых детей в петербургском пригороде Колпино, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

«Колпинский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дениса Бельтюкова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пп.г,д,ж ч.2 ст.127 УК РФ (незаконное лишение свободы). — прим. ред)», — говорится в сообщении. Срок ареста обвиняемого — до 23 января 2021 г.

В пресс-службе суда добавили, что сам Бельтюков объяснил совершенное деяние «помешательством». Он рассказал суду, что перед инцидентом «отметил пять недель без спиртного», однако прописанные ему антидепрессанты «нельзя было принимать с алкоголем». Следствие считает, что мужчина признал свою вину, однако судье тот заявил, что вины не признает. Он также отрицает, что удерживал детей в заложниках, отрицал конфликт с женой и просил заменить меру пресечения на домашний арест или другое, не связанное с пребыванием в СИЗО.

В суде также рассказали, что Бельтюков имеет образование в 9 классов, официально на работу он не устраивался.

По версии следствия, 24 ноября нетрезвый мужчина, вооруженный топором и ножом, выгнал из квартиры жену, захватил шестерых детей в заложники и угрожал их убить. После нескольких часов переговоров он отпустил несовершеннолетних и сдался полиции. Детей отправили на обследование в больницу. Самому младшему из них три года, самому старшему — 15 лет. Нескольким из детей злоумышленник приходится биологическим отцом.

По данным МВД, ранее мужчина не состоял на учете в полиции.

Ранее по теме: Захватившему детей в заложники под Петербургом мужчине предъявили обвинение

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных