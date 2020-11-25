Суд арестовал захватившего заложников в Колпино мужчину
Колпинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 23 января 2021 г. мужчину, взявшего в заложники шестерых детей в петербургском пригороде Колпино, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
«Колпинский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дениса Бельтюкова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пп.г,д,ж ч.2 ст.127 УК РФ (незаконное лишение свободы). — прим. ред)», — говорится в сообщении. Срок ареста обвиняемого — до 23 января 2021 г.
В пресс-службе суда добавили, что сам Бельтюков объяснил совершенное деяние «помешательством». Он рассказал суду, что перед инцидентом «отметил пять недель без спиртного», однако прописанные ему антидепрессанты «нельзя было принимать с алкоголем». Следствие считает, что мужчина признал свою вину, однако судье тот заявил, что вины не признает. Он также отрицает, что удерживал детей в заложниках, отрицал конфликт с женой и просил заменить меру пресечения на домашний арест или другое, не связанное с пребыванием в СИЗО.
В суде также рассказали, что Бельтюков имеет образование в 9 классов, официально на работу он не устраивался.
По версии следствия, 24 ноября нетрезвый мужчина, вооруженный топором и ножом, выгнал из квартиры жену, захватил шестерых детей в заложники и угрожал их убить. После нескольких часов переговоров он отпустил несовершеннолетних и сдался полиции. Детей отправили на обследование в больницу. Самому младшему из них три года, самому старшему — 15 лет. Нескольким из детей злоумышленник приходится биологическим отцом.
По данным МВД, ранее мужчина не состоял на учете в полиции.