Минцифры предложило оформлять сделки с авто через Госуслуги
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры) предложило внести в перечень сделок, которые можно совершать через портал Госуслуг, куплю-продажу транспортных средств и лизинг. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В случае вступления изменений в силу граждане смогут создавать электронные документы, подписывать их с помощью цифровой подписи и направлять третьим лицам при заключении или расторжении договоров купли-продажи транспортных средств, а также договоров лизинга, кроме сделок, заключаемых государственными или муниципальными учреждениями.
Кроме того, в соответствии с документом, на Госуслугах можно будет оформлять договоры на оказание услуг по выездному обслуживанию, осуществляемому МФЦ.
Также ипотечные заемщики смогут направлять кредиторам требования об изменении условий договоров, а те, в свою очередь — слать уведомления о внесенных изменениях.
«Принятие проекта приказа позволит предоставить гражданам возможность удаленно участвовать в правоотношениях, повысит популярность Единого портала как платформы юридически значимого взаимодействия граждан с органами государственной власти и между самими гражданами», — говорится в пояснительной записке к документу.
Изменения могут вступить в силу с 1 мая 2021 г.