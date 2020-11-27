Минцифры предложило оформлять сделки с авто через Госуслуги

В случае вступления изменений в силу граждане смогут создавать электронные документы, подписывать их с помощью цифровой подписи и направлять третьим лицам при заключении или расторжении договоров купли-продажи транспортных средств, а также договоров лизинга, кроме сделок, заключаемых государственными или муниципальными учреждениями.