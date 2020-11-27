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Минцифры предложило оформлять сделки с авто через Госуслуги

Ведомости

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры) предложило внести в перечень сделок, которые можно совершать через портал Госуслуг, куплю-продажу транспортных средств и лизинг. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В случае вступления изменений в силу граждане смогут создавать электронные документы, подписывать их с помощью цифровой подписи и направлять третьим лицам при заключении или расторжении договоров купли-продажи транспортных средств, а также договоров лизинга, кроме сделок, заключаемых государственными или муниципальными учреждениями.

Кроме того, в соответствии с документом, на Госуслугах можно будет оформлять договоры на оказание услуг по выездному обслуживанию, осуществляемому МФЦ. 

Также ипотечные заемщики смогут направлять кредиторам требования об изменении условий договоров, а те, в свою очередь — слать уведомления о внесенных изменениях.

«Принятие проекта приказа позволит предоставить гражданам возможность удаленно участвовать в правоотношениях, повысит популярность Единого портала как платформы юридически значимого взаимодействия граждан с органами государственной власти и между самими гражданами», — говорится в пояснительной записке к документу.

Изменения могут вступить в силу с 1 мая 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных