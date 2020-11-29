Российские военные медики прибыли в Степанакерт
Колонна российских военных медиков прибыла в столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерт для оказания помощи местному населению, сообщается на сайте Минобороны России.
«Первые подразделения медицинского отряда специального назначения (МОСН) Восточного военного округа прибыли в столицу Нагорного Карабаха Степанакерт для оказания помощи местному населения», — говорится в сообщении.
Медики осуществили суточный 300-километровый переход на технике в составе колонны, их сопровождали российские миротворцы. В составе прибывшей группы более 60 специалистов, в том числе военные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты и эпидемиологи.
9 ноября между Арменией и Азербайджаном при посредничестве России было подписано соглашение об окончании войны в Нагорном Карабахе, длившейся с 27 сентября. По нему Армения выводит из зоны конфликта свои войска, а непризнанная Нагорно-Карабахская республика до конца ноября вернет Азербайджану Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Кроме того, под контролем Баку будет юг Карабаха и город Шуша.
Связь Нагорного Карабаха с Арменией будет осуществляться через Лачинский коридор. Его, а также новую линию соприкосновения сил непризнанной республики и азербайджанской армии будет контролировать контингент российских миротворцев, введенный в регион на пять лет.