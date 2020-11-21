Россия передала Армении образцы вакцины «Спутник V»

В частности, сегодня министр обороны России Сергей Шойгу провел встречу в Ереване с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в ходе которой стороны обсудили урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе. Шойгу рассказал о завершении работы по переброске российского миротворческого контингента в Карабах, подчеркнув, что Россия намерена не допустить возобновления кровопролития в зоне конфликта.