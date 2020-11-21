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Россия передала Армении образцы вакцины «Спутник V»

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в составе правительственной делегации прибыл в Ереван, где передал главе минздрава республики образцы вакцины «Спутник V». Об этом сообщила пресс-служба Минздрава России.

«Сегодня же Михаил Мурашко в ходе встречи с министром здравоохранения Армении Арсеном Торосяном вручил ему образцы вакцины «Спутник V», — говорится в сообщении.

Мурашко подчеркнул, что взаимоотношения двух стран в области медицины будут продолжены, а российские врачи готовы оказать необходимую консультативную и практическую помощь коллегам из Армении.

Как отмечал ранее ТАСС, сегодня в Ереван прибыла межправительственная делегация России, в состав которой помимо Шойгу также входят министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер Алексей Оверчук, глава Минздрава Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В частности, сегодня министр обороны России Сергей Шойгу провел встречу в Ереване с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в ходе которой стороны обсудили урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе. Шойгу рассказал о завершении работы по переброске российского миротворческого контингента в Карабах, подчеркнув, что Россия намерена не допустить возобновления кровопролития в зоне конфликта.

11 августа Россия первой в мире зарегистрировала собственную вакцину от коронавируса – «Спутник V». Производить препарат начали 15 августа. В настоящее время проходят пострегистрационные испытания вакцины, в ходе которых планируется привить 40 000 добровольцев. Эффективность препарата, согласно промежуточным данным третьей фазы пострегистрационного исследования, составила 92%. 

14 октября в стране зарегистрировали вакцину «ЭпиВакКорона», разработанную центром «Вектор». Позже Путин объявил о скорой регистрации третьей отечественной вакцины от коронавируса от центра им. Чумакова.

Ранее по теме: Опрос показал отношение иностранцев к российской вакцине от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных