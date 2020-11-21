Россия передала Армении образцы вакцины «Спутник V»
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в составе правительственной делегации прибыл в Ереван, где передал главе минздрава республики образцы вакцины «Спутник V». Об этом сообщила пресс-служба Минздрава России.
«Сегодня же Михаил Мурашко в ходе встречи с министром здравоохранения Армении Арсеном Торосяном вручил ему образцы вакцины «Спутник V», — говорится в сообщении.
Мурашко подчеркнул, что взаимоотношения двух стран в области медицины будут продолжены, а российские врачи готовы оказать необходимую консультативную и практическую помощь коллегам из Армении.
Как отмечал ранее ТАСС, сегодня в Ереван прибыла межправительственная делегация России, в состав которой помимо Шойгу также входят министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер Алексей Оверчук, глава Минздрава Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова.
В частности, сегодня министр обороны России Сергей Шойгу провел встречу в Ереване с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в ходе которой стороны обсудили урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе. Шойгу рассказал о завершении работы по переброске российского миротворческого контингента в Карабах, подчеркнув, что Россия намерена не допустить возобновления кровопролития в зоне конфликта.
11 августа Россия первой в мире зарегистрировала собственную вакцину от коронавируса – «Спутник V». Производить препарат начали 15 августа. В настоящее время проходят пострегистрационные испытания вакцины, в ходе которых планируется привить 40 000 добровольцев. Эффективность препарата, согласно промежуточным данным третьей фазы пострегистрационного исследования, составила 92%.
14 октября в стране зарегистрировали вакцину «ЭпиВакКорона», разработанную центром «Вектор». Позже Путин объявил о скорой регистрации третьей отечественной вакцины от коронавируса от центра им. Чумакова.