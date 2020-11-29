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Силовики стянули военную технику в центр Минска перед очередной акцией протеста

Ведомости

В центр Минска прибыла военная техника, сообщает портал Tut.by.

«В Минске у метро "Уручье" с утра выстроилась цепочка с государственными флагами. Люди встречали военную технику, которая проехала в столицу примерно в это время», — говорится в сообщении.

На видео, которое позднее опубликовал портал, видно, как по проспекту Пушкина движется колонна грузовиков для перевозки личного состава, автозаков и автобусов. На площади Якуба Коласа очевидцы сняли на видео водомет. Отмечаются проблемы с доступом в интернет.

Как отмечает корреспондент ТАСС, силовики уже взяли под контроль площадь Независимости, а также Октябрьскую площадь и площадь Государственного Флага.

Помимо этого закрыты станции метро «Площадь Победы», «Октябрьская», «Площадь Якуба Коласа», «Купаловская», «Немига».

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента в стране начались акции протеста, которые продолжаются до сих пор. Согласно официальной статистике ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан Белоруссии. Еще 10,09% поддержали кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую. Последняя утверждает, что результаты выборов были сфальсифицированы, и инициировала создание Координационного совета оппозиции, который якобы должен стать временным органом власти в стране до проведения выборов с допуском всех кандидатов и международных наблюдателей.

Ранее по теме: Лукашенко пообещал уйти с поста президента при новой Конституции

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных