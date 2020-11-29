Силовики стянули военную технику в центр Минска перед очередной акцией протеста
В центр Минска прибыла военная техника, сообщает портал Tut.by.
«В Минске у метро "Уручье" с утра выстроилась цепочка с государственными флагами. Люди встречали военную технику, которая проехала в столицу примерно в это время», — говорится в сообщении.
На видео, которое позднее опубликовал портал, видно, как по проспекту Пушкина движется колонна грузовиков для перевозки личного состава, автозаков и автобусов. На площади Якуба Коласа очевидцы сняли на видео водомет. Отмечаются проблемы с доступом в интернет.
Как отмечает корреспондент ТАСС, силовики уже взяли под контроль площадь Независимости, а также Октябрьскую площадь и площадь Государственного Флага.
Помимо этого закрыты станции метро «Площадь Победы», «Октябрьская», «Площадь Якуба Коласа», «Купаловская», «Немига».
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента в стране начались акции протеста, которые продолжаются до сих пор. Согласно официальной статистике ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан Белоруссии. Еще 10,09% поддержали кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую. Последняя утверждает, что результаты выборов были сфальсифицированы, и инициировала создание Координационного совета оппозиции, который якобы должен стать временным органом власти в стране до проведения выборов с допуском всех кандидатов и международных наблюдателей.