Портал госуслуг начнет автоматически извещать об исполнительном производстве
Портал госуслуг начнет автоматически информировать пользователей о возбуждении исполнительного производства, соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Прежде пользователи, которые хотели получать подобную информацию, должны были подавать специальное заявление, однако теперь уведомления от Федеральной службы судебных приставов будут приходить автоматически.
От новой функции можно отказаться, это можно сделать в личном кабинете. Пользователи будут проинформированы о нововведениях при входе в учетную запись.
В правительстве считают, что новая функция позволит упростить процесс информирования граждан, у которых есть непогашенные долги по алиментам, административным штрафам, налогам.
«Оперативная передача извещений, в свою очередь, позволит избежать негативных последствий, в том числе связанных с дополнительными взысканиями и ограничением выезда за границу», — говорится в сообщении.