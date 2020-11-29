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Портал госуслуг начнет автоматически извещать об исполнительном производстве

Ведомости

Портал госуслуг начнет автоматически информировать пользователей о возбуждении исполнительного производства, соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Прежде пользователи, которые хотели получать подобную информацию, должны были подавать специальное заявление, однако теперь уведомления от Федеральной службы судебных приставов будут приходить автоматически.

От новой функции можно отказаться, это можно сделать в личном кабинете. Пользователи будут проинформированы о нововведениях при входе в учетную запись.

В правительстве считают, что новая функция позволит упростить процесс информирования граждан, у которых есть непогашенные долги по алиментам, административным штрафам, налогам.

«Оперативная передача извещений, в свою очередь, позволит избежать негативных последствий, в том числе связанных с дополнительными взысканиями и ограничением выезда за границу», — говорится в сообщении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных