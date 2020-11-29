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Пашинян призвал армян не усугублять ситуацию в республике

Ведомости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к своим соотечественникам в Facebook с призывом работать над стабилизацией ситуации в Армении для работы над возращением пленных.

«Мы должны постепенно стабилизировать ситуацию, а не усугублять ее. Самым важным сейчас является вопрос о пленных, пропавших без вести и возможных укрывшихся, этот вопрос необходимо решить очень быстро», — заявил он.

Пашянин добавил, что в Баку видят, как вопрос с пленными позволяет конфликту «углубиться внутри Армении», начать столкновения в стране, небольшие проявления чего уже были.

«Теперь нам нужно сосредоточиться на совместном решении проблемы, а не на борьбе друг с другом», — заключил он.

В рамках соглашения, подписанного при посредничестве России, Армения обязалась вывести свои войска из зоны конфликта, а также вернуть Азербайджану контролируемые непризнанной республикой Нагорный Карабах Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Первые два уже вернулись под контроль Баку.

Власти Азербайджана также закрепили за собой юг Карабаха и город Шушу. Оставшаяся территория региона контролируется непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР). Безопасность ее связи с Арменией через Лачинский коридор также обеспечивают российские миротворцы.

После заключения соглашения в Ереване начались массовые протесты. Оппозиция Армении называет эти договоренности «предательством Арцаха».

Ранее по теме: В Ереване начался митинг за отставку премьер-министра Пашиняна

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных