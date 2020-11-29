Вирусолог рассказал об особенности повторного заражения коронавирусом

По его словам, пока нет достаточного количества данных, чтобы судить о частоте повторных заражений и степени тяжести заболевания, однако история эволюции иммунной системы человека и его сосуществования с патогенами показывает, что в основном повторные инфекции «будут протекать легче и не будут приводить к таким тяжелым последствиям».