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Вирусолог рассказал об особенности повторного заражения коронавирусом

Ведомости

Человек, переболевший коронавирусом, может повторно подхватить инфекцию, однако заболевание, как правило, будет протекать легче, рассказал директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев в эфире телеканала «Россия-1».

«Да, заболеть два раза можно», — заявил он.

По его словам, пока нет достаточного количества данных, чтобы судить о частоте повторных заражений и степени тяжести заболевания, однако история эволюции иммунной системы человека и его сосуществования с патогенами показывает, что в основном повторные инфекции «будут протекать легче и не будут приводить к таким тяжелым последствиям».

Эксперт также обратил внимание на то, что в борьбе с коронавирусом немаловажную роль помимо антител играет еще врожденный и клеточный иммунитет.

Ранее в августе специалисты Массачусетской больницы (США) общего профиля сообщили, что при заражении коронавирусом в организме человека не формируются герминативные центры, которые отвечают за иммунитет к вирусу. Иммунитет пациента к коронавирусу не является стойким, что может привести к повторному заражению.

Ранее по теме: Британские ученые назвали убедительными данные об эффективности вакцины «Спутник V»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных