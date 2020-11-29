Вирусолог рассказал об особенности повторного заражения коронавирусом
Человек, переболевший коронавирусом, может повторно подхватить инфекцию, однако заболевание, как правило, будет протекать легче, рассказал директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев в эфире телеканала «Россия-1».
«Да, заболеть два раза можно», — заявил он.
По его словам, пока нет достаточного количества данных, чтобы судить о частоте повторных заражений и степени тяжести заболевания, однако история эволюции иммунной системы человека и его сосуществования с патогенами показывает, что в основном повторные инфекции «будут протекать легче и не будут приводить к таким тяжелым последствиям».
Эксперт также обратил внимание на то, что в борьбе с коронавирусом немаловажную роль помимо антител играет еще врожденный и клеточный иммунитет.
Ранее в августе специалисты Массачусетской больницы (США) общего профиля сообщили, что при заражении коронавирусом в организме человека не формируются герминативные центры, которые отвечают за иммунитет к вирусу. Иммунитет пациента к коронавирусу не является стойким, что может привести к повторному заражению.