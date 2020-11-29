Правозащитники сообщили о задержании более 150 участников протестов в Белоруссии
В Белоруссии в ходе протестных акций 29 ноября задержали не менее 170 человек, сообщается на сайте правозащитного центра «Весна».
Большинство людей были задержаны в Минске, однако также есть задержанные в Бресте, Витебске, Гродно и других населенных пунктах. По информации центра, 22 ноября были задержаны 390 участников протестов.
Ранее российские и белорусские СМИ сообщили о военной и специальной технике, которую силовики стянули в центр Минска.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента в стране начались акции протеста, которые продолжаются до сих пор. Согласно официальной статистике ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан Белоруссии. Еще 10,09% поддержали кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую.
Последняя утверждает, что результаты выборов были сфальсифицированы, и инициировала создание Координационного совета оппозиции, который якобы должен стать временным органом власти в стране до проведения выборов с допуском всех кандидатов и международных наблюдателей.