Иванов призвал наказать виновных за полет «Победы» в поддержку Дзюбы

«Я считаю произошедшее грубым нарушением норм авиационной безопасности: значительное отклонение от маршрута следования, отказ от рекомендаций и прямой обман диспетчеров, как результат — опоздание с прибытием в пункт назначения, а главное, это риск с присутствием на борту более 100 пассажиров», — сказал Иванов. По его словам, ему «доложили», что «хулиганство» авиакомпании было санкционировано руководством «Победы».