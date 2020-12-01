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Иванов призвал наказать виновных за полет «Победы» в поддержку Дзюбы

Ведомости

За «хулиганский» полет лайнера авиакомпании «Победа» несет ответственность ее руководство, должны последовать кадровые выводы, заявил ТАСС специальный представитель президента России по вопрасом природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Инцидент произошел 11 ноября. Самолет «Победы» при выполнении рейса из Москвы в Екатеринбург сделал в поддержку футболиста Артема Дзюбы виражи, траектория которых на карте выглядела как фаллический символ.

«Я считаю произошедшее грубым нарушением норм авиационной безопасности: значительное отклонение от маршрута следования, отказ от рекомендаций и прямой обман диспетчеров, как результат — опоздание с прибытием в пункт назначения, а главное, это риск с присутствием на борту более 100 пассажиров», — сказал Иванов. По его словам, ему «доложили», что «хулиганство» авиакомпании было санкционировано руководством «Победы».

«Мотивы и так называемые рисунки в небе я оставляю без комментариев. Считаю, что как минимум моральная ответственность за случившееся лежит на руководстве компании, и на мой взгляд, должны последовать кадровые выводы», — добавил он.

Представитель авиакомпании ранее отмечал, что, «возможно, что капитаны «Победы» так выразили поддержку капитану сборной (России по футболу) Артему Дзюбе и показали свое отношение к его травле», писал РБК. В Росавиации посчитали, что действия пилотов могли сказаться на безопасности полета, и рекомендовали «Аэрофлоту» рассмотреть вопрос о соответствии руководства авиакомпании занимаемой должности.

7 ноября в Telegram-каналах опубликовали интимное видео Артема Дзюбы, после чего главный тренер сборной России Станислав Черчесов отстранил футболиста от участия в ноябрьских матчах. «Фонтанка» писала, что за непубликацию видео у футболиста вымогали 5 млн руб.

Ранее по теме: Росавиация назвала авиационным инцидентом маневры пилотов «Победы» в поддержку Дзюбы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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