Иванов призвал наказать виновных за полет «Победы» в поддержку Дзюбы
За «хулиганский» полет лайнера авиакомпании «Победа» несет ответственность ее руководство, должны последовать кадровые выводы, заявил ТАСС специальный представитель президента России по вопрасом природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
Инцидент произошел 11 ноября. Самолет «Победы» при выполнении рейса из Москвы в Екатеринбург сделал в поддержку футболиста Артема Дзюбы виражи, траектория которых на карте выглядела как фаллический символ.
«Я считаю произошедшее грубым нарушением норм авиационной безопасности: значительное отклонение от маршрута следования, отказ от рекомендаций и прямой обман диспетчеров, как результат — опоздание с прибытием в пункт назначения, а главное, это риск с присутствием на борту более 100 пассажиров», — сказал Иванов. По его словам, ему «доложили», что «хулиганство» авиакомпании было санкционировано руководством «Победы».
«Мотивы и так называемые рисунки в небе я оставляю без комментариев. Считаю, что как минимум моральная ответственность за случившееся лежит на руководстве компании, и на мой взгляд, должны последовать кадровые выводы», — добавил он.
Представитель авиакомпании ранее отмечал, что, «возможно, что капитаны «Победы» так выразили поддержку капитану сборной (России по футболу) Артему Дзюбе и показали свое отношение к его травле», писал РБК. В Росавиации посчитали, что действия пилотов могли сказаться на безопасности полета, и рекомендовали «Аэрофлоту» рассмотреть вопрос о соответствии руководства авиакомпании занимаемой должности.
7 ноября в Telegram-каналах опубликовали интимное видео Артема Дзюбы, после чего главный тренер сборной России Станислав Черчесов отстранил футболиста от участия в ноябрьских матчах. «Фонтанка» писала, что за непубликацию видео у футболиста вымогали 5 млн руб.