Медведев заявил о перегрузке системы соцобеспечения граждан из-за мигрантов

По данным МВД, за десять месяцев текущего года число работающих в России трудовых мигрантов упало почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (1,8 млн человек в 2020 г. против 2,3 млн в 2019 г.). В конце октября Центр стратегических разработок (ЦСР) представил доклад, согласно которому до 40% российских компаний, традиционно нанимавших на работу мигрантов, сегодня испытывают недостаток в рабочей силе.