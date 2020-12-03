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Медведев заявил о перегрузке системы соцобеспечения граждан из-за мигрантов

Ведомости

Приток мигрантов перегружает систему соцобеспечения в ущерб гражданам, заявил председатель «Единой России», заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев на совещании с членами правительства и главами силовых ведомств.

«Рост миграции приводит к увеличению нагрузки на региональные и муниципальные системы социального обеспечения, в результате они зачастую не могут в полной мере оказывать услуги не только мигрантам, но и коренным жителям», — сказал Медведев (цитата по ТАСС). Он также отметил нарастающую угрозу этноконфессиональных конфликтов между мигрантами и российскими гражданами.

«[Нужно] наладить эффективную работу по прогнозированию этноконфессиональных конфликтов между местным населением и мигрантами», — подчеркнул Медведев. Он также отметил, что в среде этнических землячеств зачастую работают эмиссары экстремистских и террористических групп, разжигая религиозную и национальную ненависть.

По данным МВД, за десять месяцев текущего года число работающих в России трудовых мигрантов упало почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (1,8 млн человек в 2020 г. против 2,3 млн в 2019 г.). В конце октября Центр стратегических разработок (ЦСР) представил доклад, согласно которому до 40% российских компаний, традиционно нанимавших на работу мигрантов, сегодня испытывают недостаток в рабочей силе. 

Согласно проведенному в июле исследованию РАНХиГС, из-за закрытия или простоя ряда предприятий, в первую очередь, общепита, в период пандемии в Москве потеряли работу или ушли в неоплачиваемый отпуск 76% мигрантов. 51% мигрантов по России и 54% мигрантов в Москве заявили, что «потеряли все источники дохода».

Ранее по теме: Жители России не готовы заместить иностранных мигрантов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных