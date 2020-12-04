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Дуров призвал сократить потребление ради сохранения экологии

Ведомости

Основатель мессенджера Telegram и соцсети «Вконтакте» Павел Дуров призвал отказаться от бесконечного потребления, потому что это наносит вред как самим людям, так и экологии планеты. 

«Крупные корпорации используют маркетинг, чтобы заставить нас думать, что решение всех наших проблем заключается в том, чтобы покупать больше их товаров. Реальное решение часто противоположное: оно состоит в том, чтобы потреблять меньше, а не больше. В большинстве случаев наши проблемы вызваны, в первую очередь, чрезмерным потреблением», — написал основатель Telegram в своем блоге. 

По словам Дурова, бесконечное потребление приводит к истощению ресурсов Земли, а также к загрязнению окружающей среды, следствием которого является возникновение болезней. «В отличие от аппетитов корпораций, ресурсы нашей планеты конечны… По мере того, как мы продолжаем разрушать нашу среду обитания в вечном стремлении к экономическому росту, количество болезней, вызываемых загрязнением, продолжает расти», — отметил он.

«Например, если у вас избыточный вес, вас засыпают рекламными абонементами тренажерных залов или пищевых добавок. Но ключ к похудению — это меньше есть, а не новая обувь и протеиновый порошок», — привел пример Дуров.

Или если человек борется с головной болью и стрессом, корпорации «попытаются продать вам таблетки от головной боли и антидепрессанты. Чтобы действительно снизить уровень стресса, вам следует начать больше спать и гулять». Таблетки, по мнению Дурова, не предназначены для полного решения проблемы — они со временем теряют свою эффективность, вызывая побочные эффекты при их постоянном употреблении, «которые, в свою очередь, вызывают большее количество таблеток».

Дуров написал, что его настоящая удача заключалась в том, чтобы «создавать вещи, а не потреблять их... Мне повезло, что я рано разбогател. К 22 годам на моем банковском счете уже был миллион долларов, в 25 — десятки миллионов, в 28 — сотни миллионов. Однако меня это никогда не радовало». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных