Дуров призвал сократить потребление ради сохранения экологии
Основатель мессенджера Telegram и соцсети «Вконтакте» Павел Дуров призвал отказаться от бесконечного потребления, потому что это наносит вред как самим людям, так и экологии планеты.
«Крупные корпорации используют маркетинг, чтобы заставить нас думать, что решение всех наших проблем заключается в том, чтобы покупать больше их товаров. Реальное решение часто противоположное: оно состоит в том, чтобы потреблять меньше, а не больше. В большинстве случаев наши проблемы вызваны, в первую очередь, чрезмерным потреблением», — написал основатель Telegram в своем блоге.
По словам Дурова, бесконечное потребление приводит к истощению ресурсов Земли, а также к загрязнению окружающей среды, следствием которого является возникновение болезней. «В отличие от аппетитов корпораций, ресурсы нашей планеты конечны… По мере того, как мы продолжаем разрушать нашу среду обитания в вечном стремлении к экономическому росту, количество болезней, вызываемых загрязнением, продолжает расти», — отметил он.
«Например, если у вас избыточный вес, вас засыпают рекламными абонементами тренажерных залов или пищевых добавок. Но ключ к похудению — это меньше есть, а не новая обувь и протеиновый порошок», — привел пример Дуров.
Или если человек борется с головной болью и стрессом, корпорации «попытаются продать вам таблетки от головной боли и антидепрессанты. Чтобы действительно снизить уровень стресса, вам следует начать больше спать и гулять». Таблетки, по мнению Дурова, не предназначены для полного решения проблемы — они со временем теряют свою эффективность, вызывая побочные эффекты при их постоянном употреблении, «которые, в свою очередь, вызывают большее количество таблеток».
Дуров написал, что его настоящая удача заключалась в том, чтобы «создавать вещи, а не потреблять их... Мне повезло, что я рано разбогател. К 22 годам на моем банковском счете уже был миллион долларов, в 25 — десятки миллионов, в 28 — сотни миллионов. Однако меня это никогда не радовало».