Дуров призвал сократить потребление ради сохранения экологии

Дуров написал, что его настоящая удача заключалась в том, чтобы «создавать вещи, а не потреблять их... Мне повезло, что я рано разбогател. К 22 годам на моем банковском счете уже был миллион долларов, в 25 — десятки миллионов, в 28 — сотни миллионов. Однако меня это никогда не радовало».