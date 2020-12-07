Песков оценил возможности Чубайса вести диалог с США на новой должности
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, может ли Анатолий Чубайс, недавно назначенный на должность спецпредставителя президента по связям с международными организациями, стать «переговорщиком» между Кремлем и администрацией президента США, передает «РИА Новости».
«Достижение целей устойчивого развития могло бы являться одной из составляющих двустороннего диалога между Москвой и Вашингтоном, но не является, поскольку диалог между Москвой и Вашингтоном в целом сейчас пребывает в не очень хорошем состоянии, причем не по вине российской стороны. Но даже если бы это и являлось одной из составных частей нашего диалога, это была бы не единственная составная часть, поэтому, конечно, как мы уже и говорили, Чубайс будет заниматься конкретно темой устойчивого развития», — сказал Песков журналистам.
Двусторонними отношениями России и США занимаются и министерство иностранных дел, и другие ведомства, и президент, подчеркнул он.
Указ о назначении экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса спецпредставителем президента по связям с международными организациями глава российского государства Владимир Путин подписал 4 декабря. Чубайс возглавлял «Роснано» с 2008 г. Ранее Песков назвал уход главы компании «естественным ротационным процессом».