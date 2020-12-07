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Песков оценил возможности Чубайса вести диалог с США на новой должности

Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, может ли Анатолий Чубайс, недавно назначенный на должность спецпредставителя президента по связям с международными организациями, стать «переговорщиком» между Кремлем и администрацией президента США, передает «РИА Новости».

«Достижение целей устойчивого развития могло бы являться одной из составляющих двустороннего диалога между Москвой и Вашингтоном, но не является, поскольку диалог между Москвой и Вашингтоном в целом сейчас пребывает в не очень хорошем состоянии, причем не по вине российской стороны. Но даже если бы это и являлось одной из составных частей нашего диалога, это была бы не единственная составная часть, поэтому, конечно, как мы уже и говорили, Чубайс будет заниматься конкретно темой устойчивого развития», — сказал Песков журналистам.

Двусторонними отношениями России и США занимаются и министерство иностранных дел, и другие ведомства, и президент, подчеркнул он.

Указ о назначении экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса спецпредставителем президента по связям с международными организациями глава российского государства Владимир Путин подписал 4 декабря. Чубайс возглавлял «Роснано» с 2008 г. Ранее Песков назвал уход главы компании «естественным ротационным процессом».

Ранее по теме: Путин назначил Чубайса спецпредставителем по связям с международными организациями
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных