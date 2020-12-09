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Украина вводит строгий карантин до 24 января

Ведомости

С 8 по 24 января включительно на Украине будет действовать жесткий карантин, заявил на заседании кабинета министров глава правительства страны Денис Шмыгаль. Трансляция заседания велась на YouTube-канале кабмина.

«По результатам наших переговоров было принято решение о том, что с 8 по 24 января включительно на Украине будут усилены карантинные ограничения», — сказал Шмыгаль.

О том, что в начале 2021 г. на Украине могут усилить ограничительные меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, стало известно ранее, 4 декабря, когда Минздрав страны выступил с подобной инициативой. Тогда в ведомстве пояснили, что в январе ожидают значительного роста заболеваемости COVID-19 среди населения.

С 14 ноября на Украине действует карантин выходного дня. В субботу и воскресенье в стране работают только продуктовые магазины, аптеки и заправки. Заведения общественного питания при этом могут обслуживать клиентов «навынос».

По данным университета Джонса Хопкинса на 9 декабря, на Украине за время пандемии коронавирусом заразились 867 991 человек. Из них 14 702 пациента скончались. Рекордное число заболевших COVID-19 за сутки в стране было зафиксировано 28 ноября – 16 585 случаев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных