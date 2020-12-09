Украина вводит строгий карантин до 24 января
С 8 по 24 января включительно на Украине будет действовать жесткий карантин, заявил на заседании кабинета министров глава правительства страны Денис Шмыгаль. Трансляция заседания велась на YouTube-канале кабмина.
«По результатам наших переговоров было принято решение о том, что с 8 по 24 января включительно на Украине будут усилены карантинные ограничения», — сказал Шмыгаль.
О том, что в начале 2021 г. на Украине могут усилить ограничительные меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, стало известно ранее, 4 декабря, когда Минздрав страны выступил с подобной инициативой. Тогда в ведомстве пояснили, что в январе ожидают значительного роста заболеваемости COVID-19 среди населения.
С 14 ноября на Украине действует карантин выходного дня. В субботу и воскресенье в стране работают только продуктовые магазины, аптеки и заправки. Заведения общественного питания при этом могут обслуживать клиентов «навынос».
По данным университета Джонса Хопкинса на 9 декабря, на Украине за время пандемии коронавирусом заразились 867 991 человек. Из них 14 702 пациента скончались. Рекордное число заболевших COVID-19 за сутки в стране было зафиксировано 28 ноября – 16 585 случаев.