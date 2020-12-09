Украина вводит строгий карантин до 24 января

О том, что в начале 2021 г. на Украине могут усилить ограничительные меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, стало известно ранее, 4 декабря, когда Минздрав страны выступил с подобной инициативой. Тогда в ведомстве пояснили, что в январе ожидают значительного роста заболеваемости COVID-19 среди населения.