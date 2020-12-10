Facebook назвал «переписыванием истории» иск властей США против него
В Facebook отметили, что ФТК углубленно изучила сделку по покупке Instagram в 2012 г. и разрешила провести ее. Аналогичным образом поступила и Еврокомиссия в 2014 г., когда соцсеть приобретала WhatsApp.
«Теперь, много лет спустя, по-видимому, не обращая внимания на установленный закон или последствия для инноваций и инвестиций, агентство заявляет, что ошиблось, и требует переделки. Помимо того, что это переписывание истории, антимонопольное законодательство должно работать совсем не так», — сказано в сообщении Facebook.
В социальной сети подчеркнули, что не нарушают антимонопольное законодательство, как утверждает ФТК, а жестко конкурируют с другими крупными компаниями и сервисами, например, с Google и TikTok. Кроме того, выкупленные площадки заметно отличаются друг от друга функционально, поэтому потребители не ограничены в своем выборе.
Ранее стало известно, что ФТК обратилась в суд с иском против Facebook, в котором потребовала заставить соцсеть продать Instagram и WhatsApp. Агентство обвинило Facebook в монополизации рынка и заявило, что его нужно обязать впредь согласовывать все сделки с властями США.