Facebook назвал «переписыванием истории» иск властей США против него

«Теперь, много лет спустя, по-видимому, не обращая внимания на установленный закон или последствия для инноваций и инвестиций, агентство заявляет, что ошиблось, и требует переделки. Помимо того, что это переписывание истории, антимонопольное законодательство должно работать совсем не так», — сказано в сообщении Facebook.