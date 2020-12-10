Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Бизнес

Facebook назвал «переписыванием истории» иск властей США против него

Ведомости

Федеральная торговая комиссия (ФТК) пытается «переписать историю», когда через суд требует заставить Facebook продать Instagram и WhatsApp, поскольку ранее сама одобрила эти сделки, следует из сообщения социальной сети на официальном сайте.

В Facebook отметили, что ФТК углубленно изучила сделку по покупке Instagram в 2012 г. и разрешила провести ее. Аналогичным образом поступила и Еврокомиссия в 2014 г., когда соцсеть приобретала WhatsApp.

«Теперь, много лет спустя, по-видимому, не обращая внимания на установленный закон или последствия для инноваций и инвестиций, агентство заявляет, что ошиблось, и требует переделки. Помимо того, что это переписывание истории, антимонопольное законодательство должно работать совсем не так», — сказано в сообщении Facebook.

В социальной сети подчеркнули, что не нарушают антимонопольное законодательство, как утверждает ФТК, а жестко конкурируют с другими крупными компаниями и сервисами, например, с Google и TikTok. Кроме того, выкупленные площадки заметно отличаются друг от друга функционально, поэтому потребители не ограничены в своем выборе.

Ранее стало известно, что ФТК обратилась в суд с иском против Facebook, в котором потребовала заставить соцсеть продать Instagram и WhatsApp. Агентство обвинило Facebook в монополизации рынка и заявило, что его нужно обязать впредь согласовывать все сделки с властями США.

Ранее по теме: Власти США потребовали от Facebook продать Instagram и WhatsApp

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных