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ФОМ назвал долю считающих себя бедными граждан

Ведомости

33% граждан России считают себя бедными, говорится в результатах опроса фонда «Общественное мнение». Согласно данным социологов, 64% респондентов назвали себя людьми со средним достатком, еще 1% — богатыми.

Кроме того, 52% опрошенных заявили, что человек в большинстве случаев может преодолеть бедность. Другого мнения придерживаются 40% респондентов. 

Среди причин бедности участники опроса назвали низкие зарплаты или снижение дохода — 8%, рост цен и тарифов, выход на пенсию и низкие пенсии — по 7%. 5% респондентов, которые считают себя бедными, потеряли работу, 2% — потеряли свое здоровье или ухудшилось здоровье их близких. Среди других причин бедности граждане назвали развал СССР, смерть близкого человека, политику государства, проблемы в бизнесе, рождение детей, кредиты, коронавирус и т.д.

Социологи отметили, что 6% респондентов, которые считают себя бедными, уверены, что им удастся ощутимо повысить уровень жизни через 3-5 лет. 20% уверены, что будут жить примерно так же бедно, как и сейчас. 

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что в России давно решена проблема с крайней бедностью.

Ранее по теме: Путин предупредил об обнищании миллионов человек из-за пандемии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных