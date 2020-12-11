ФОМ назвал долю считающих себя бедными граждан
33% граждан России считают себя бедными, говорится в результатах опроса фонда «Общественное мнение». Согласно данным социологов, 64% респондентов назвали себя людьми со средним достатком, еще 1% — богатыми.
Кроме того, 52% опрошенных заявили, что человек в большинстве случаев может преодолеть бедность. Другого мнения придерживаются 40% респондентов.
Среди причин бедности участники опроса назвали низкие зарплаты или снижение дохода — 8%, рост цен и тарифов, выход на пенсию и низкие пенсии — по 7%. 5% респондентов, которые считают себя бедными, потеряли работу, 2% — потеряли свое здоровье или ухудшилось здоровье их близких. Среди других причин бедности граждане назвали развал СССР, смерть близкого человека, политику государства, проблемы в бизнесе, рождение детей, кредиты, коронавирус и т.д.
Социологи отметили, что 6% респондентов, которые считают себя бедными, уверены, что им удастся ощутимо повысить уровень жизни через 3-5 лет. 20% уверены, что будут жить примерно так же бедно, как и сейчас.
Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что в России давно решена проблема с крайней бедностью.