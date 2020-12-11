Россельхознадзор назвал дату создания вакцины от COVID-19 для животных

«Вакцина против COVID-19 для животных будет готова в конце января 2021 г.», — говорится в сообщении. После этого потребуется время на регистрацию, ведомство готово к массовому производству вакцины, сейчас проходит третий этап ее испытаний, в которых участвуют норки, кошки и грызуны, отметил Данкверт.