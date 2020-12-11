Россельхознадзор назвал дату создания вакцины от COVID-19 для животных
Вакцина от коронавируса для животных будет создана в конце января 2021 г., сообщил информационный портал Россельхознадзора «Ветеринария и жизнь» со ссылкой на руководителя ведомства Сергея Данкверта.
«Вакцина против COVID-19 для животных будет готова в конце января 2021 г.», — говорится в сообщении. После этого потребуется время на регистрацию, ведомство готово к массовому производству вакцины, сейчас проходит третий этап ее испытаний, в которых участвуют норки, кошки и грызуны, отметил Данкверт.
По его словам, Россельхознадзор получил неофициальные запросы на приобретение препарата от ряда стран. «Нас проинформировали о заинтересованности различных коммерческих структур в США, Евросоюзе и Сингапуре в вакцине от COVID-19 для животных, которую разрабатывает наш институт», — рассказал Данкверт. Кроме того, тест-системами для диагностики возбудителя COVID-19 у животных заинтересовалась Бразилия, добавил он.
Вакцину разрабатывают ученые подведомственного Россельхознадзору Федерального центра охраны здоровья животных. В апреле в России была создана первая тест-система для диагностики возбудителя коронавируса у животных.