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Россельхознадзор назвал дату создания вакцины от COVID-19 для животных

Ведомости

Вакцина от коронавируса для животных будет создана в конце января 2021 г., сообщил информационный портал Россельхознадзора «Ветеринария и жизнь» со ссылкой на руководителя ведомства Сергея Данкверта.

«Вакцина против COVID-19 для животных будет готова в конце января 2021 г.», — говорится в сообщении. После этого потребуется время на регистрацию, ведомство готово к массовому производству вакцины, сейчас проходит третий этап ее испытаний, в которых участвуют норки, кошки и грызуны, отметил Данкверт.

По его словам, Россельхознадзор получил неофициальные запросы на приобретение препарата от ряда стран. «Нас проинформировали о заинтересованности различных коммерческих структур в США, Евросоюзе и Сингапуре в вакцине от COVID-19 для животных, которую разрабатывает наш институт», — рассказал Данкверт. Кроме того, тест-системами для диагностики возбудителя COVID-19 у животных заинтересовалась Бразилия, добавил он.

Вакцину разрабатывают ученые подведомственного Россельхознадзору Федерального центра охраны здоровья животных. В апреле в России была создана первая тест-система для диагностики возбудителя коронавируса у животных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных