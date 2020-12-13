СМИ сообщили о второй попытке отравления Навального перед отправкой в Берлин
Основателя ФБК Алексея Навального пытались отравить во второй раз перед транспортировкой в Берлинскую клинику, пишет британская газета The Sunday Times со ссылкой на анонимные источники с спецслужбах.
«После первой неудачной попытки убийства, подозреваемые агенты госбезопасности попытались устранить самого жестокого критика президента Владимира Путина второй дозой яда, прежде чем его можно было доставить в безопасное место в Берлине», — пишет издание.
Газета уточнила, что отравить Навального пытались в Омской больнице, где он находился в коме. Злоумышленники рассчитывали, что он скончается во время перелета до Берлина, однако его спас введенный медиками атропин, добавило издание.
Инцидент с Навальным произошел 20 августа. Во время перелета из Томска в Москву он потерял сознание, а затем впал в кому. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска, где основателя ФБК доставили в местную больницу. Там он пробыл до 22 августа. Медики не нашли в его анализах следов отравления и поставили предварительный диагноз — нарушение обмена веществ.
Затем Навальный был перевезен на лечение в Германию, где до 7 сентября находился в коме. Берлин заявил, что тот был отравлен боевым веществом из группы «Новичок», однако не предоставил России доказательства и результаты анализов основателя ФБК.