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В «Трезвой России» назвали долю употребляющих алкоголь россиян

Ведомости

Более 85% трудоспособного населения России употребляет алкоголь, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на доклад о демократической ситуации Федерального проекта «Трезвая Россия». Опрос проводился в 2019 г в 65 регионах России. В нем приняли участие 120 тыс. человек, основной возраст респондентов — 18-23 года.

В документе отмечается, что под основным ударом находится трудоспособное население России — 89,6 млн человек, или 61% россиян. Более 76 млн трудоспособных граждан — 85% — употребляют алкоголь. «При этом 70% смертей граждан в трудоспособном возрасте прямо или косвенно связано со злоупотреблением алкоголем», — говорится в докладе. 

По данным федерального проекта, в России выросло систематическое употребление алкоголя среди молодежи. Доля вовлеченности в употребление алкогольных напитков молодыми людьми выросла в 2019 г. на 16% по сравнению с 2018 г. Согласно исследованию, 53% молодых людей употребляют алкоголь систематически раз в неделю.

Доля потребляющих алкоголь среди молодежи составила 69%, Респонденты заявили, что побуждающими факторами к потреблению алкоголя для них являются его доступность — 62%, реклама в медиа — 52%. 

Согласно выводам «Трезвой России», самым популярным алкогольным продуктом в России является пиво. Объем потребления этого напитка составляет 8,5 млрд литоров в год, на втором месте водка — около 1 млрд литров в год. Эксперты проекта предложили более чем вдвое снизить объем продаж алкоголя к 2030 г. а количество потребителей среди трудоспособного населения – до 50%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных