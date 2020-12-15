В «Трезвой России» назвали долю употребляющих алкоголь россиян

Согласно выводам «Трезвой России», самым популярным алкогольным продуктом в России является пиво. Объем потребления этого напитка составляет 8,5 млрд литоров в год, на втором месте водка — около 1 млрд литров в год. Эксперты проекта предложили более чем вдвое снизить объем продаж алкоголя к 2030 г. а количество потребителей среди трудоспособного населения – до 50%.