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Власти Москвы могут начать расследования из-за объявлений о вечеринках в соцсетях

Ведомости

Данные из социальных сетей могут стать основанием для начала административного расследования в отношении организаций, нарушивших правила работы в условиях пандемии коронавируса, заявил начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков в эфире «Первого канала».

«Любая информация – фото, видео – в том числе из соцсетей могут быть основанием для начала административного расследования. Дальше, естественно, собирается вся доказательная база», — сказал Данчиков. Он отметил, что окончательное решение о наказании для предприятия выносится на основании совокупности доказательств.  

По его словам, проверки баров, кафе и ресторанов проводятся ежедневно. Большинство предпринимателей ведут себя добросовестно, нарушения выявляются в около 10% заведений, а «злостных» нарушителей единицы. 

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении новых ограничений в городе из-за роста случаев заболевания коронавирусной инфекцией. С 13 ноября по 15 января городские кафе, рестораны и другие заведения общепита не работают с 23:00 до 6:00.

Ранее по теме: В России за сутки выявили 26 689 случаев коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных