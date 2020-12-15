Власти Москвы могут начать расследования из-за объявлений о вечеринках в соцсетях

«Любая информация – фото, видео – в том числе из соцсетей могут быть основанием для начала административного расследования. Дальше, естественно, собирается вся доказательная база», — сказал Данчиков. Он отметил, что окончательное решение о наказании для предприятия выносится на основании совокупности доказательств.