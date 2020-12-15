Власти Москвы могут начать расследования из-за объявлений о вечеринках в соцсетях
Данные из социальных сетей могут стать основанием для начала административного расследования в отношении организаций, нарушивших правила работы в условиях пандемии коронавируса, заявил начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков в эфире «Первого канала».
«Любая информация – фото, видео – в том числе из соцсетей могут быть основанием для начала административного расследования. Дальше, естественно, собирается вся доказательная база», — сказал Данчиков. Он отметил, что окончательное решение о наказании для предприятия выносится на основании совокупности доказательств.
По его словам, проверки баров, кафе и ресторанов проводятся ежедневно. Большинство предпринимателей ведут себя добросовестно, нарушения выявляются в около 10% заведений, а «злостных» нарушителей единицы.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении новых ограничений в городе из-за роста случаев заболевания коронавирусной инфекцией. С 13 ноября по 15 января городские кафе, рестораны и другие заведения общепита не работают с 23:00 до 6:00.