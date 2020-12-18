В кафе Москвы разрешили оставаться до полуночи

«Мы договорились [с предпринимателями], что в 23:00 может зайти последний посетитель. Закрывается [заведение] на вход. До 23:00 мск можно сделать последний заказ, тебе повар готовит какое-то время. До 00:00 мск ты должен покинуть ресторан», — сказал Немерюк. Он отметил, что в полночь в заведении должен быть выключен свет, а персонал — покидать свои рабочие места.