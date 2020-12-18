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В кафе Москвы разрешили оставаться до полуночи

Ведомости

Вход в кафе и бары Москвы разрешен только до 23:00, однако оставаться там можно будет до полуночи, заявил первый замглавы аппарата мэра столицы и глава департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк в эфире радиостанции «Серебряный дождь».

«Мы договорились [с предпринимателями], что в 23:00 может зайти последний посетитель. Закрывается [заведение] на вход. До 23:00 мск можно сделать последний заказ, тебе повар готовит какое-то время. До 00:00 мск ты должен покинуть ресторан», — сказал Немерюк. Он отметил, что в полночь в заведении должен быть выключен свет, а персонал — покидать свои рабочие места.

Согласно ранее утвержденному распоряжению властей Москвы, из-за высокого прироста новых случаев коронавируса, с 13 ноября по 15 января городским кафе, ресторанам и другим заведениям общепита запрещено работать с 23:00 до 6:00. Кроме того, в столице действуют и другие ограничения: студенты перешли на дистанционное обучение, льготный проезд для школьников и пенсионеров приостановлен, в Москве и Московской области действует строгий масочный режим.

По оценке мэра столицы Сергея Собянина, большую часть ограничений можно будет отменить после массовой вакцинации москвичей, которая начнется в ближайшие недели. Пока прививки получают горожане из групп риска: учителя, врачи, полицейские, работники торговли, сферы услуг, промышленных предприятий, транспорта, сотрудники МФЦ и журналисты.

Москва продолжает лидировать среди регионов страны по числу выявляемых в течение суток заболевших коронавирусом — 6937 новых случаев. Умерли 72 человека. Общее число жителей столицы, у которых обнаружили коронавирус, достигло 722 178, количество смертей в результате заражения увеличилось до 10 243. На данный момент в городе COVID-19 болеют 154 907 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных