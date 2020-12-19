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В ЮАР ученые обнаружили новую мутацию коронавируса

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Группа ученых в ЮАР обнаружила новую мутацию коронавируса, заявил министр здравоохранения страны Звели Мхизе.

По его словам, ученые с марта занимались секвенированием образцов инфекции со всей страны. Новый «Вариант 501.V2» встречается все чаще на протяжении последних двух месяцев. Именно этим вариантом и обусловлена вторая волна коронавируса в ЮАР, считают ученые.

Мхизе обратил внимание на то, что во вторую волну заболевание стало чаще протекать в тяжелой форме и у молодых пациентов, не страдающих какими-либо хроническими заболеваниями. Профессор Салим Абдул Карим отметил, что вторая волна распространяется быстрее, чем первая, однако степень опасности мутировавшего коронавируса еще неизвестна.

Ученые пока не могут точно установить, где и почему образовался новый вариант коронавируса. Мхизе отметил, что, хотя эта мутация вызывает беспокойство, поводов для паники нет.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 75,7 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 1,6 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 17,4 млн случаев, Индии (свыше 10 млн) и Бразилии (более 7,1 млн). Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных