В ЮАР ученые обнаружили новую мутацию коронавируса
Группа ученых в ЮАР обнаружила новую мутацию коронавируса, заявил министр здравоохранения страны Звели Мхизе.
По его словам, ученые с марта занимались секвенированием образцов инфекции со всей страны. Новый «Вариант 501.V2» встречается все чаще на протяжении последних двух месяцев. Именно этим вариантом и обусловлена вторая волна коронавируса в ЮАР, считают ученые.
Мхизе обратил внимание на то, что во вторую волну заболевание стало чаще протекать в тяжелой форме и у молодых пациентов, не страдающих какими-либо хроническими заболеваниями. Профессор Салим Абдул Карим отметил, что вторая волна распространяется быстрее, чем первая, однако степень опасности мутировавшего коронавируса еще неизвестна.
Ученые пока не могут точно установить, где и почему образовался новый вариант коронавируса. Мхизе отметил, что, хотя эта мутация вызывает беспокойство, поводов для паники нет.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 75,7 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 1,6 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 17,4 млн случаев, Индии (свыше 10 млн) и Бразилии (более 7,1 млн). Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.