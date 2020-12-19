В ЮАР ученые обнаружили новую мутацию коронавируса

Мхизе обратил внимание на то, что во вторую волну заболевание стало чаще протекать в тяжелой форме и у молодых пациентов, не страдающих какими-либо хроническими заболеваниями. Профессор Салим Абдул Карим отметил, что вторая волна распространяется быстрее, чем первая, однако степень опасности мутировавшего коронавируса еще неизвестна.