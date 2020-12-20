Россияне вечером 21 декабря смогут увидеть великое соединение Юпитера и Сатурна
Крымский астроном Александр Якушечкин рассказал «РИА Новости», что вечером 21 декабря, в день зимнего солнцестояния россияне смогут наблюдать великое соединение Юпитера и Сатурна на небосводе.
«21 декабря 2020 года землян ожидает очень эффектное, так называемое Великое соединение Юпитера и Сатурна. Планеты будет разделять всего 6 угловых минут. Для понимания, насколько это близко: видимый диаметр полной Луны составляет 30 угловых минут», — рассказал он.
Астроном пояснил, что под соединением подразумевается момент их видимого сближения для наблюдателя с Земли, для которого две планеты будут восприниматься как двойная звезда, расстояние между планетами остается огромным.
Для широты Москвы явление можно будет наблюдать в течение 30 минут после 17:35, в южных регионах страны соединение двух планет будет видно в течение часа.