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Россияне вечером 21 декабря смогут увидеть великое соединение Юпитера и Сатурна

Ведомости

Крымский астроном Александр Якушечкин рассказал «РИА Новости», что вечером 21 декабря, в день зимнего солнцестояния россияне смогут наблюдать великое соединение Юпитера и Сатурна на небосводе.

«21 декабря 2020 года землян ожидает очень эффектное, так называемое Великое соединение Юпитера и Сатурна. Планеты будет разделять всего 6 угловых минут. Для понимания, насколько это близко: видимый диаметр полной Луны составляет 30 угловых минут», — рассказал он.

Астроном пояснил, что под соединением подразумевается момент их видимого сближения для наблюдателя с Земли, для которого две планеты будут восприниматься как двойная звезда, расстояние между планетами остается огромным.

Для широты Москвы явление можно будет наблюдать в течение 30 минут после 17:35, в южных регионах страны соединение двух планет будет видно в течение часа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных