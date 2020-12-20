Правительство выделит средства на курсы в сфере IT для преподавателей вузов и колледжей

«В частности, на таких курсах научат внедрять цифровые технологии в образовательные программы и применять их при преподавании профильных дисциплин. Это повысит цифровую грамотность специалистов и поможет им оставаться востребованными в своей профессии», — сообщает пресс-служба правительства.