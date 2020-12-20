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Правительство выделит средства на курсы в сфере IT для преподавателей вузов и колледжей

Ведомости

Правительство выделит средства на организацию курсов повышения квалификации в сфере IT для преподавателей вузов и колледжей на базе университета «Иннополис», соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«В частности, на таких курсах научат внедрять цифровые технологии в образовательные программы и применять их при преподавании профильных дисциплин. Это повысит цифровую грамотность специалистов и поможет им оставаться востребованными в своей профессии», — сообщает пресс-служба правительства.

Отмечается, что на базе «Иннополиса» уже создается центр, который должен объединить вузы и колледжи для совместной разработки новых образовательных программ. На базе университета появится и единый учебно-методологический центр для подготовки преподавателей в сфере IT.

Федеральные средства будут направлены на зарплаты сотрудников, закупку программного обеспечения и аренду помещений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных