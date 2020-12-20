Правительство выделит средства на курсы в сфере IT для преподавателей вузов и колледжей
Правительство выделит средства на организацию курсов повышения квалификации в сфере IT для преподавателей вузов и колледжей на базе университета «Иннополис», соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
«В частности, на таких курсах научат внедрять цифровые технологии в образовательные программы и применять их при преподавании профильных дисциплин. Это повысит цифровую грамотность специалистов и поможет им оставаться востребованными в своей профессии», — сообщает пресс-служба правительства.
Отмечается, что на базе «Иннополиса» уже создается центр, который должен объединить вузы и колледжи для совместной разработки новых образовательных программ. На базе университета появится и единый учебно-методологический центр для подготовки преподавателей в сфере IT.
Федеральные средства будут направлены на зарплаты сотрудников, закупку программного обеспечения и аренду помещений.