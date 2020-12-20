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Путин призвал спецслужбы учитывать риски тлеющих у границ региональных конфликтов

Ведомости

Президент России Владимир Путин указал спецслужбам на сохраняющиеся риски тлеющих региональных конфликтов у российских границ. Сегодня президент посетил штаб-квартиру Службы внешней разведки (СВР) России и поздравил сотрудников и ветеранов российских спецслужб с профессиональным праздником.

«Самое серьезное внимание нужно уделить информационной безопасности, борьбе с экстремизмом и коррупцией, преступлениями в сфере экономики. И, конечно, надо добиваться более эффективной защиты государственной границы. Тем более, учитывая риски тлеющих региональных конфликтов вблизи наших рубежей», — приводятся его слова на сайте Кремля.

Президент также рассчитывает на то, что СВР будет гибко реагировать на высокую динамику изменения международной обстановки, активно участвовать в выявлении и нейтрализации потенциальных угроз для страны, а также повышать качество своих аналитических материалов.

Одним из важнейших вызовов для России остается международный терроризм, заявил Путин, отметив последовательное снижение числа преступлений террористической направленности. Так, по его данным, в 2010 г. было зарегистрировано 779 таких преступлений, в 2015 их было уже 36, а за 11 месяцев 2020 г. – всего два.

«Сотрудникам ФСБ и других служб под эгидой Национального антитеррористического комитета надо и впредь действовать столь же решительно и последовательно. Также необходимо развивать достигнутые успехи в работе органов контрразведки. Знаю, о чем здесь говорят. И высоко оцениваю проведённые сложные, профессиональные операции», — добавил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных