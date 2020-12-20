Путин призвал спецслужбы учитывать риски тлеющих у границ региональных конфликтов

Одним из важнейших вызовов для России остается международный терроризм, заявил Путин, отметив последовательное снижение числа преступлений террористической направленности. Так, по его данным, в 2010 г. было зарегистрировано 779 таких преступлений, в 2015 их было уже 36, а за 11 месяцев 2020 г. – всего два.