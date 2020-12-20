Путин призвал спецслужбы учитывать риски тлеющих у границ региональных конфликтов
Президент России Владимир Путин указал спецслужбам на сохраняющиеся риски тлеющих региональных конфликтов у российских границ. Сегодня президент посетил штаб-квартиру Службы внешней разведки (СВР) России и поздравил сотрудников и ветеранов российских спецслужб с профессиональным праздником.
«Самое серьезное внимание нужно уделить информационной безопасности, борьбе с экстремизмом и коррупцией, преступлениями в сфере экономики. И, конечно, надо добиваться более эффективной защиты государственной границы. Тем более, учитывая риски тлеющих региональных конфликтов вблизи наших рубежей», — приводятся его слова на сайте Кремля.
Президент также рассчитывает на то, что СВР будет гибко реагировать на высокую динамику изменения международной обстановки, активно участвовать в выявлении и нейтрализации потенциальных угроз для страны, а также повышать качество своих аналитических материалов.
Одним из важнейших вызовов для России остается международный терроризм, заявил Путин, отметив последовательное снижение числа преступлений террористической направленности. Так, по его данным, в 2010 г. было зарегистрировано 779 таких преступлений, в 2015 их было уже 36, а за 11 месяцев 2020 г. – всего два.
«Сотрудникам ФСБ и других служб под эгидой Национального антитеррористического комитета надо и впредь действовать столь же решительно и последовательно. Также необходимо развивать достигнутые успехи в работе органов контрразведки. Знаю, о чем здесь говорят. И высоко оцениваю проведённые сложные, профессиональные операции», — добавил он.