В Антарктиде зафиксировали первые случаи коронавируса
Антарктида перестала быть единственным континентом, не затронутым пандемией. Инфекцию выявили у 36 сотрудников чилийской полярной станции Хенераль-Бернардо-О'Хиггинс, сообщает газета Tercera со ссылкой на Минобороны страны.
«36 мужчин оказались инфицированными на COVID-19, из которых 26 соответствуют военнослужащим, а 10 — гражданским лицам из подрядной компании, которая проводила плановые ремонтные работы на антарктической базе», — сообщили в Минобороны Чили. Заболевшие изолированы и находятся под наблюдением, медики сообщают о «благоприятном» течении болезни, без осложнений. Оставшихся военнослужащих эвакуировали.
До этого, 17 декабря, карантин был объявлен на судне ВМС Чили, которое было на стоянке у прибрежной антарктической базы Хеераль-Бернардо-О'Хиггинс с 27 ноября по 10 декабря. Там коронавирусом обнаружили у троих человек из 208 находившихся на борту.
Антарктида стала последним континентом, где были зафиксированы случаи коронавируса. По данным Университета Джонса Хопкинса, количество зарегистрированных случаев инфицирования в мире с начала пандемии достигло 77 394 940, 1 703 164 человека умерли. Первое место по распространению инфекции занимают США (18 042 120 случаев, более 319 тыс. смертей), второе — Индия (10 075 116 случаев, более 146 тыс. умерших), четвертое — Бразилия (7 263 619 случаев, более 182 тыс. смертей). Россия занимает четвертое место по количеству заболевших COVID-19. В стране зарегистрировано более 2,9 млн случаев болезни.