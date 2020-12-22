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В Антарктиде зафиксировали первые случаи коронавируса

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Антарктида перестала быть единственным континентом, не затронутым пандемией. Инфекцию выявили у 36 сотрудников чилийской полярной станции Хенераль-Бернардо-О'Хиггинс, сообщает газета Tercera со ссылкой на Минобороны страны.

«36 мужчин оказались инфицированными на COVID-19, из которых 26 соответствуют военнослужащим, а 10 — гражданским лицам из подрядной компании, которая проводила плановые ремонтные работы на антарктической базе», — сообщили в Минобороны Чили. Заболевшие изолированы и находятся под наблюдением, медики сообщают о «благоприятном» течении болезни, без осложнений. Оставшихся военнослужащих эвакуировали.

До этого, 17 декабря, карантин был объявлен на судне ВМС Чили, которое было на стоянке у прибрежной антарктической базы Хеераль-Бернардо-О'Хиггинс с 27 ноября по 10 декабря. Там коронавирусом обнаружили у троих человек из 208 находившихся на борту.

Антарктида стала последним континентом, где были зафиксированы случаи коронавируса. По данным Университета Джонса Хопкинса, количество зарегистрированных случаев инфицирования в мире с начала пандемии достигло 77 394 940, 1 703 164 человека умерли. Первое место по распространению инфекции занимают США (18 042 120 случаев, более 319 тыс. смертей), второе — Индия (10 075 116 случаев, более 146 тыс. умерших), четвертое — Бразилия (7 263 619 случаев, более 182 тыс. смертей). Россия занимает четвертое место по количеству заболевших COVID-19. В стране зарегистрировано более 2,9 млн случаев болезни.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных