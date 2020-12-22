В Антарктиде зафиксировали первые случаи коронавируса

До этого, 17 декабря, карантин был объявлен на судне ВМС Чили, которое было на стоянке у прибрежной антарктической базы Хеераль-Бернардо-О'Хиггинс с 27 ноября по 10 декабря. Там коронавирусом обнаружили у троих человек из 208 находившихся на борту.