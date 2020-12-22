Госдума приняла поправку об обязанности соцсетей блокировать противоправный контент
Государственная дума приняла поправку об обязанности социальных сетей с 1 февраля самостоятельно выявлять и блокировать противоправный контент. Поправку внесли ко второму чтению законопроекта 2017 г. о регулировании соцсетей депутаты «Единой России» Александр Хинштейн и Сергей Боярский 21 декабря, передает ТАСС.
Согласно тексту поправок, соцсети обяжут блокировать: порнографические изображения несовершеннолетних, информацию, склоняющую детей «к совершению опасных для жизни незаконных действий», данные о способах изготовления и использования наркотиков, способы совершения самоубийства и призывы к нему, рекламу дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино, оскорбления человеческого достоинства и общественной нравственности, информацию, выражающую «явное неуважение» к обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции РФ или органам госвласти, призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных публичных мероприятиях, а также информацию, которая порочит людей по признакам пола, возраста, расовой или национальной принадлежности, языка, отношения к религии, профессии, места жительства, работы и политическим убеждениям.
В июле текущего года Хинштейн и Боярский внесли в Госдуму законопроект, которым предусматриваются штрафы до 15 млн руб. за отказ от блокировки либо удаления запрещенной информации. В пояснительной записке авторы указывают, что закон нужен для «устранения имеющегося правового пробела в сфере регулирования ответственности за неисполнение требований законодательства об информации».
Провайдеров и владельцев интернет-ресурсов (в том числе страниц в соцсетях) предложено штрафовать на сумму от 50 000–100 000 руб. (для граждан), от 800 000 – 1 млн руб. (для юридических лиц), а при повторном нарушении максимальные штрафы вырастут до 200 000 и 8 млн руб. соответственно. Еще строже накажут тех, кто отказывается удалять материалы, содержащие детскую порнографию, призывы к экстремизму или рецепты изготовления наркотиков: граждане заплатят за первое же нарушение от 100 000 до 200 000 руб., юрлица – от 3 млн до 8 млн руб. При повторном нарушении штрафы увеличатся до 500 000 и 15 млн руб. соответственно. В октябре законопроект был одобрен в первом чтении.