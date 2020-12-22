Госдума приняла поправку об обязанности соцсетей блокировать противоправный контент

Провайдеров и владельцев интернет-ресурсов (в том числе страниц в соцсетях) предложено штрафовать на сумму от 50 000–100 000 руб. (для граждан), от 800 000 – 1 млн руб. (для юридических лиц), а при повторном нарушении максимальные штрафы вырастут до 200 000 и 8 млн руб. соответственно. Еще строже накажут тех, кто отказывается удалять материалы, содержащие детскую порнографию, призывы к экстремизму или рецепты изготовления наркотиков: граждане заплатят за первое же нарушение от 100 000 до 200 000 руб., юрлица – от 3 млн до 8 млн руб. При повторном нарушении штрафы увеличатся до 500 000 и 15 млн руб. соответственно. В октябре законопроект был одобрен в первом чтении.