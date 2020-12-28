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Эксперты назвали самые популярные товары у россиян в 2020 году

Ведомости

Маска для лица, мебель для дома и техника для работы и отдыха вошли в топ-10 самых востребованных товаров у россиян в 2020 г., говорится в исследовании интернет-сервиса «Авито» (есть в распоряжении «Ведомостей»).

«Одним из самых популярных товаров и символом 2020 года стала маска. В этом году маски на Авито, очевидно, покупали намного чаще, чем в прошлом, а именно — в 7 раз», — рассказали эксперты. Они уточнили, что больше половины граждан (56%) отдают предпочтение одноразовым маскам, тогда как многоразовые больше нравятся 37%.

Вторым по популярности товаром 2020 г. стал диван, выяснили аналитики. Объем продаж этого вида мебели вырос на 23% по сравнению с прошлым годом, а стоимость одного экземпляра увеличилась на 9% — до 6000 руб. На третьем месте рейтинга оказался телевизор. Отмечается, что в ноябре и декабре он был наиболее востребованной покупкой среди всех остальных. В общем же продажи этого вида техники возросли год к году на 20%.

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В июле самым покупаемым предметом был холодильник, выяснили в «Авито». Число покупок в данном сегменте возросло на четверть по сравнению с 2019 г., тогда как средняя цена увеличилась на 1% — до 5950 руб.

В пятерку лидеров вошла также игровая приставка PlayStation 4. Как отметили аналитики, интерес россиян к ней повысился на фоне пандемии и удаленного режима работы, а также из-за презентации новой консоли пятого поколения и игр для нее. В целом годовое увеличение объема продаж здесь было самым высоким среди всех товаров из топ-10 — на 57%. Подорожание составило 6% — до 18 тыс. руб.

В рейтинг вошли также ноутбуки и компьютерные столы. В 2020 г. их приобретали соответственно на 30% и 34% чаще, чем в 2019 г.. Также на 18% выросли продажи iPhone.

В конце рейтинга оказались велосипеды и кроссовки. Объем продаж первых увеличился на 50% год к году. Более того, в мае и июне это был самый популярный товар у россиян. Его средняя стоимость составила 4500 руб., что на 7% дороже, чем годом ранее. Цена обуви для спорта не изменилась и осталась на уровне 800 руб. Однако в 2020 г. граждане покупали ее на 35% чаще, чем в 2019 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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