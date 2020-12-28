Эксперты назвали самые популярные товары у россиян в 2020 году

В конце рейтинга оказались велосипеды и кроссовки. Объем продаж первых увеличился на 50% год к году. Более того, в мае и июне это был самый популярный товар у россиян. Его средняя стоимость составила 4500 руб., что на 7% дороже, чем годом ранее. Цена обуви для спорта не изменилась и осталась на уровне 800 руб. Однако в 2020 г. граждане покупали ее на 35% чаще, чем в 2019 г.