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«Кинопоиск» назвал самые популярные фильмы года

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Фильм «Джентельмены» Гая Ричи стал самым популярным в 2020 г. по версии «Кинопоиска HD», сообщила пресс-служба интернет-сервиса.

«Криминальная комедия Гая Ричи имела огромный успех у зрителей. «Джентльменов» посмотрел каждый пятый подписчик «Кинопоиск HD», а каждый десятый из них пересмотрел картину еще раз», — говорится в сообщении.

Наиболее популярными среди зрителей «Кинопоиска HD» также стали «Рик и Морти», «Последний министр», «Проект «Анна Николаевна», «Беспринципные», «Смешарики. Новый сезон», «Бесстыжие», «Мстители: Финал», «Чудотворцы», «Харли Квинн», «Достать ножи», «Сверхъестественное», «Аладдин», «Пушки Акимбо», «Гарри Поттер и философский камень», «Теория большого взрыва», «Друзья», «Дивный новый мир», «Зависнуть в Палм-Спрингс» и «Голяк».

Среди подписчиков сервиса в 2020 г. наиболее популярными были комедии, длинные сериалы и аниме.

Ранее ВЦИОМ провел опрос, посвященный главным людям и событиям года по мнению россиян. Среди актеров участники опроса выделили Константина Хабенского, Александра Петрова и Сергея Безрукова, музыкантами года названы Филипп Киркоров, Николай Басков, пианист Денис Мацуев, Егор Крид и рэпер Моргенштерн, писателями года стали Захар Прилепин и Борис Акунин.

Ранее по теме: Россияне назвали события и людей 2020 года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных