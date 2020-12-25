«Кинопоиск» назвал самые популярные фильмы года
Фильм «Джентельмены» Гая Ричи стал самым популярным в 2020 г. по версии «Кинопоиска HD», сообщила пресс-служба интернет-сервиса.
«Криминальная комедия Гая Ричи имела огромный успех у зрителей. «Джентльменов» посмотрел каждый пятый подписчик «Кинопоиск HD», а каждый десятый из них пересмотрел картину еще раз», — говорится в сообщении.
Наиболее популярными среди зрителей «Кинопоиска HD» также стали «Рик и Морти», «Последний министр», «Проект «Анна Николаевна», «Беспринципные», «Смешарики. Новый сезон», «Бесстыжие», «Мстители: Финал», «Чудотворцы», «Харли Квинн», «Достать ножи», «Сверхъестественное», «Аладдин», «Пушки Акимбо», «Гарри Поттер и философский камень», «Теория большого взрыва», «Друзья», «Дивный новый мир», «Зависнуть в Палм-Спрингс» и «Голяк».
Среди подписчиков сервиса в 2020 г. наиболее популярными были комедии, длинные сериалы и аниме.
Ранее ВЦИОМ провел опрос, посвященный главным людям и событиям года по мнению россиян. Среди актеров участники опроса выделили Константина Хабенского, Александра Петрова и Сергея Безрукова, музыкантами года названы Филипп Киркоров, Николай Басков, пианист Денис Мацуев, Егор Крид и рэпер Моргенштерн, писателями года стали Захар Прилепин и Борис Акунин.