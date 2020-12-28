В Германии восемь человек по ошибке получили пятикратную дозу вакцины Pfizer

«В одном из домов престарелых в ганзейском городе Штральзунд 27 декабря 2020 года семеро работниц и один работник (в возрасте от 66 до 82 лет) получили пятикратную дозу доставленной вакцины фирм BioNTech и Pfizer. Когда ошибка была выявлена, затронутые лица были проинформированы и отправлены домой. С этого момента они находятся в постоянном контакте с районным управлением здравоохранения», — отмечается в сообщении.