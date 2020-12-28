В Германии восемь человек по ошибке получили пятикратную дозу вакцины Pfizer
Восемь сотрудников дома престарелых в городе Штральзунд получили по ошибке пятикратную дозу вакцины против коронавируса от Pfizer/BioNTech. Четверо из них находятся в госпитале в качестве меры предосторожности. Об этом говорится в сообщении администрации района Передняя Померания — Рюген, в который входит Штральзунд, передает «РИА Новости».
«В одном из домов престарелых в ганзейском городе Штральзунд 27 декабря 2020 года семеро работниц и один работник (в возрасте от 66 до 82 лет) получили пятикратную дозу доставленной вакцины фирм BioNTech и Pfizer. Когда ошибка была выявлена, затронутые лица были проинформированы и отправлены домой. С этого момента они находятся в постоянном контакте с районным управлением здравоохранения», — отмечается в сообщении.
В декабре Управление по вопросам качества продуктов и медикаментов (FDA) США одобрило вакцину от коронавируса, разработанную совместно немецкой BioNTech и американской Pfizer.
По результатам третьего этапа испытаний вакцины ее эффективность оценивается в 95%. 2 декабря препарат BioNTech и Pfizer получил временное разрешение на использование своей вакцины в Великобритании, массовая вакцинация в Германии стартовала 27 декабря.