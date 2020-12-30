Погиб спикер Ярославской областной думы Константинов

«Трагически погиб Председатель Ярославской областной думы Алексей Дмитриевич Константинов. Алексей Дмитриевич был за рулем, в Тверской области. Это огромное горе для близких и родных, большая потеря для ярославцев», — написал Миронов на своей странице в «Вконтакте».