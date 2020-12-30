Погиб спикер Ярославской областной думы Константинов
Спикер Ярославской областной думы Алексей Константинов погиб в ДТП, сообщил глава региона Дмитрий Миронов.
«Трагически погиб Председатель Ярославской областной думы Алексей Дмитриевич Константинов. Алексей Дмитриевич был за рулем, в Тверской области. Это огромное горе для близких и родных, большая потеря для ярославцев», — написал Миронов на своей странице в «Вконтакте».
Губернатор области также выразил искренние соболезнования всем, кто знал Алексея Константинова.
Погибший занимал должность спикера Ярославской областной думы с сентября 2018 г. До этого он руководил Ростовским муниципальным районом Ярославской области, был отмечен медалями «За отличие в военной службе» I степени, «За безупречную службу» III и II степени, имеет другие награды.