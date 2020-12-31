В Москве открыли станцию «Электрозаводская» Большой кольцевой линии

БКЛ должна соединить все радиальные ветки московского метро на удалении до 10 км от Кольцевой линии. Первая часть северо-западного участка БКЛ от «Делового центра» до «Савеловской» была запущена в 2018 г. В марте 2020 г. введена в строй часть юго-восточного участка от «Нижегородской до «Лефортово», который временно действует в составе Некрасовской линии, которая и дополнилась 31 декабря «Электрозаводской».