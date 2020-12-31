В Москве открыли станцию «Электрозаводская» Большой кольцевой линии
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в личном блоге об открытии станции «Электрозаводская» Большой кольцевой линии метро.
«Новая станция сделает город ближе и комфортнее для сотен тысяч людей – жителей юго-востока Москвы и Московской области», — заявил он.
Собянин отметил, что на «Электрозаводской», которая стала уже десятой станцией БКЛ, идет формирование большого транспортного узла – пересадки между двумя линиями метро и перспективным диаметром МЦД-3. Через Яузу планируется строительство моста для жителей Рубцовской набережной, добавил он. Масштабная стройка продолжается и на других участках БКЛ, заключил мэр.
БКЛ должна соединить все радиальные ветки московского метро на удалении до 10 км от Кольцевой линии. Первая часть северо-западного участка БКЛ от «Делового центра» до «Савеловской» была запущена в 2018 г. В марте 2020 г. введена в строй часть юго-восточного участка от «Нижегородской до «Лефортово», который временно действует в составе Некрасовской линии, которая и дополнилась 31 декабря «Электрозаводской».
В 2021 г. будет готов юго-западный участок «Кунцевская» – «Проспект Вернадского», а в 2022 – южный «Проспект Вернадского» – «Каховская», включая реконструированную Каховскую линию. Тогда же с постройкой северного и завершением юго-восточного участка кольцо, по планам мэрии, замкнется. БКЛ станет самой длинной линией метро в Европе – около 70 км.