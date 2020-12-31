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В Москве открыли станцию «Электрозаводская» Большой кольцевой линии

Ведомости

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в личном блоге об открытии станции «Электрозаводская» Большой кольцевой линии метро.

«Новая станция сделает город ближе и комфортнее для сотен тысяч людей – жителей юго-востока Москвы и Московской области», — заявил он.

Собянин отметил, что на «Электрозаводской», которая стала уже десятой станцией БКЛ, идет формирование большого транспортного узла – пересадки между двумя линиями метро и перспективным диаметром МЦД-3. Через Яузу планируется строительство моста для жителей Рубцовской набережной, добавил он. Масштабная стройка продолжается и на других участках БКЛ, заключил мэр.

БКЛ должна соединить все радиальные ветки московского метро на удалении до 10 км от Кольцевой линии. Первая часть северо-западного участка БКЛ от «Делового центра» до «Савеловской» была запущена в 2018 г. В марте 2020 г. введена в строй часть юго-восточного участка от «Нижегородской до «Лефортово», который временно действует в составе Некрасовской линии, которая и дополнилась 31 декабря «Электрозаводской».

В 2021 г. будет готов юго-западный участок «Кунцевская» – «Проспект Вернадского», а в 2022 – южный «Проспект Вернадского» – «Каховская», включая реконструированную Каховскую линию. Тогда же с постройкой северного и завершением юго-восточного участка кольцо, по планам мэрии, замкнется. БКЛ станет самой длинной линией метро в Европе – около 70 км.

Ранее по теме: Мэрия Москвы заявила о намерении достроить БКЛ в 2022 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных