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Трамп назвал «слишком преувеличенной» статистику по коронавирусу в США

Ведомости

Статистика случаев заражения коронавирусом и смертей в результате него в США является преувеличенной из-за нелепого метода подсчета, которым пользуются Центры по контролю и профилактике заболеваний при Минздраве страны (CDC), заявил глава государства Дональд Трамп.

«Количество случаев и смертей от китайского вируса слишком преувеличено в США из-за нелепого метода подсчета CDC по сравнению с другими странами, многие из которых намеренно передают очень неточные и заниженные сведения. «Когда сомневаетесь, назовите это COVID». Фейковые новости!» – написал президент на своей странице в Twitter.

Оппоненты Трампа в США неоднократно обвиняли его в неэффективной борьбе с пандемией. Так, например, об этом высказалась в апреле в интервью CNN председатель Палаты представителей Нэнси Пелоси. Избранный президент страны Джо Байден, в свою очередь, в ходе предвыборной гонки акцентировал внимание на том, что будет более активно бороться с распространением вируса в США. 9 ноября он объявил о создании консультативного совета по борьбе с пандемией.

По данным университета Джонса Хопкинса, США лидируют среди всех стран мира по количеству граждан с выявленным коронавирусом. Таковых там более 20,4 млн. Из них свыше 350,2 тыс. пациентов умерли. В целом в мире COVID-19 обнаружен у 84,7 млн человек.

В России за время пандемии коронавирус был выявлен у 3 236 787 человек, причем у 24 150 – в течение последних суток. Умерли 58 506 пациентов, свидетельствуют данные оперативного штаба на 3 января. При этом ранее, 30 декабря, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что реальное количество смертей от COVID-19 в стране составляет 116 030 человек. Расхождения она объяснила тем, что штаб фиксирует оперативную информацию, которая затем уточняется в течение 40 дней.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных