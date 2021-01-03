Трамп назвал «слишком преувеличенной» статистику по коронавирусу в США

Оппоненты Трампа в США неоднократно обвиняли его в неэффективной борьбе с пандемией. Так, например, об этом высказалась в апреле в интервью CNN председатель Палаты представителей Нэнси Пелоси. Избранный президент страны Джо Байден, в свою очередь, в ходе предвыборной гонки акцентировал внимание на том, что будет более активно бороться с распространением вируса в США. 9 ноября он объявил о создании консультативного совета по борьбе с пандемией.