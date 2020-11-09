Байден объявил о создании совета по борьбе с коронавирусом

По данным университета Джонса Хопкинса, США опережает все страны по числу жителей, заболевших коронавирусом: сейчас их почти 10 млн. За время пандемии в результате заболевания COVID-19 в стране умерли свыше 237 000 человек. 8 ноября за сутки в США коронавирус обнаружили у 105 927 жителей. Рекорд с начала пандемии был установлен за день до этого — 128 412 случаев заболевания.