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Байден объявил о создании совета по борьбе с коронавирусом

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Джо Байден, который, согласно предварительным оценкам, победил в выборах президента США, объявил о создании консультативного совета по борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте переходной команды вероятного новоизбранного американского лидера.

«Консультативный совет поможет сформировать мой подход к управлению всплесками зарегистрированных инфекций; обеспечению безопасности и эффективности вакцины и ее эффективное, равномерное и бесплатное распределение; и защите людей из групп риска», — говорится в сообщении.

Совет возглавят бывший руководитель Управления по качеству продовольствия и медикаментов Дэвид Кесслер, вице-адмирал в отставке Вивек Марти и профессор Йельского университета Марселла Нуньес-Смит. Также в него войдут три сопредседателя и 10 экспертов из научного сообщества.

По данным университета Джонса Хопкинса, США опережает все страны по числу жителей, заболевших коронавирусом: сейчас их почти 10 млн. За время пандемии в результате заболевания COVID-19 в стране умерли свыше 237 000 человек. 8 ноября за сутки в США коронавирус обнаружили у 105 927 жителей. Рекорд с начала пандемии был установлен за день до этого — 128 412 случаев заболевания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных