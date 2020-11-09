Байден объявил о создании совета по борьбе с коронавирусом
Джо Байден, который, согласно предварительным оценкам, победил в выборах президента США, объявил о создании консультативного совета по борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте переходной команды вероятного новоизбранного американского лидера.
«Консультативный совет поможет сформировать мой подход к управлению всплесками зарегистрированных инфекций; обеспечению безопасности и эффективности вакцины и ее эффективное, равномерное и бесплатное распределение; и защите людей из групп риска», — говорится в сообщении.
Совет возглавят бывший руководитель Управления по качеству продовольствия и медикаментов Дэвид Кесслер, вице-адмирал в отставке Вивек Марти и профессор Йельского университета Марселла Нуньес-Смит. Также в него войдут три сопредседателя и 10 экспертов из научного сообщества.
По данным университета Джонса Хопкинса, США опережает все страны по числу жителей, заболевших коронавирусом: сейчас их почти 10 млн. За время пандемии в результате заболевания COVID-19 в стране умерли свыше 237 000 человек. 8 ноября за сутки в США коронавирус обнаружили у 105 927 жителей. Рекорд с начала пандемии был установлен за день до этого — 128 412 случаев заболевания.