Олега Басилашвили госпитализировали с коронавирусом

Олег Басилашвили родился в 1934 г. в Москве. За свою карьеру снялся более чем в 70 фильмах, среди которых «Служебный роман», «Дядя Ваня», «Курьер», «Осенний марафон», «Вокзал для двоих». С 1959 г. выступает в Большом драматическом театре им. Г.А. Товстоногова.