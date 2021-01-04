Олега Басилашвили госпитализировали с коронавирусом
Народный артист СССР Олег Басилашвили госпитализирован с коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его дочь Ксению.
«Он госпитализирован с коронавирусом, учитывая возраст врачи предложили госпитализацию, мы не стали отказываться», – сказала собеседница агентства. По ее словам, Басилашвили чувствует себя нормально, «ничего страшного нет, никаких ужасных поражений».
Олег Басилашвили родился в 1934 г. в Москве. За свою карьеру снялся более чем в 70 фильмах, среди которых «Служебный роман», «Дядя Ваня», «Курьер», «Осенний марафон», «Вокзал для двоих». С 1959 г. выступает в Большом драматическом театре им. Г.А. Товстоногова.
Ранее стало известно о госпитализации с коронавирусом народного артиста СССР, актера Василия Ланового и его супруги Ирины Купченко, народной артистки СССР Алисы Фрейндлих, композитора Александры Пахмутовой и ее супруга, поэта-песенника Николая Добронравова. В начале декабря после лечения от COVID-19 был выписан из больницы художественный руководитель Московского театра сатиры, народный артист РСФСР Александр Ширвиндт.