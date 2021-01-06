Премьер-министр Армении ушел на самоизоляцию

По данным агентства, в Армении за период пандемии было выявлено более 160 000 случаев заражения коронавирусом. Более 146 000 человек выздоровели, около 2900 – погибли от коронавируса. По 11 января включительно в Армении введен карантин из-за пандемии коронавируса.