Премьер-министр Армении ушел на самоизоляцию
Премьер-министр Армении Никол Пашинян самоизолировался из-за эпидемиологической ситуации, сообщило агентство «Арменпресс» со ссылкой на пресс-секретаря Пашиняна Мане Геворгян.
Пресс-секретарь не уточнила, заразился ли Пашинян коронавирусом. Премьер-министр не пришел на рождественскую службу в соборной церкви Сурб Лусарворич (Св. Григория Просветителя).
По данным агентства, в Армении за период пандемии было выявлено более 160 000 случаев заражения коронавирусом. Более 146 000 человек выздоровели, около 2900 – погибли от коронавируса. По 11 января включительно в Армении введен карантин из-за пандемии коронавируса.