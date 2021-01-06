СБУ задержала в Киеве неонациста по прозвищу «Гитлер»
Служба безопасности Украины (СБУ) прекратила в Киеве деятельность неонацистской террористической группы и задержала ее главаря по прозвищу «Гитлер», сообщается на сайте службы.
«В ходе досудебного расследования установлено, что лидером группировки является злоумышленник по прозвищу «Гитлер»», — сообщает СБУ, уточняя, что он через средства связи и мессенджеры распространял инструкции по совершению терактов. Они носили расовый и религиозный характер.
По данным СБУ, участники группировки были последователями австралийского террориста Брентона Тарранта. Его инструкции в виде так называемого «манифеста» и распространял предводитель группировки.
Отмечается, то правоохранители получили доказательства причастности «Гитлера» к преступной деятельности. Они изъяли печатные издания так называемого «манифеста», средства связи и оргтехнику. Сейчас лидеру группировки инкриминируют «публичные призывы к совершению террористического акта». Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.