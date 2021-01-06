СБУ задержала в Киеве неонациста по прозвищу «Гитлер»

«В ходе досудебного расследования установлено, что лидером группировки является злоумышленник по прозвищу «Гитлер»», — сообщает СБУ, уточняя, что он через средства связи и мессенджеры распространял инструкции по совершению терактов. Они носили расовый и религиозный характер.