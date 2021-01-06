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СБУ задержала в Киеве неонациста по прозвищу «Гитлер»

Ведомости

Служба безопасности Украины (СБУ) прекратила в Киеве деятельность неонацистской террористической группы и задержала ее главаря по прозвищу «Гитлер», сообщается на сайте службы.

«В ходе досудебного расследования установлено, что лидером группировки является злоумышленник по прозвищу «Гитлер»», — сообщает СБУ, уточняя, что он через средства связи и мессенджеры распространял инструкции по совершению терактов. Они носили расовый и религиозный характер.

По данным СБУ, участники группировки были последователями австралийского террориста Брентона Тарранта. Его инструкции в виде так называемого «манифеста» и распространял предводитель группировки.

Отмечается, то правоохранители получили доказательства причастности «Гитлера» к преступной деятельности. Они изъяли печатные издания так называемого «манифеста», средства связи и оргтехнику. Сейчас лидеру группировки инкриминируют «публичные призывы к совершению террористического акта». Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных