Умер психиатр-криминалист из «Битвы экстрасенсов» Михаил Виноградов
Психиатр и эксперт-криминалист Михаил Виноградов, ставший одним из основателей и участников программы «Битвы экстрасенсов», умер на 83-м году жизни, сообщили ТАСС в Центре правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях.
«Михаил Викторович скончался в Москве после продолжительной болезни», — сообщили агентству в центре. Точная причина его смерти пока не известна.
Виноградов — выпускник психиатрической кафедры 1-го Московского медицинского института. Он закончил аспирантуру Института медико-биологических проблем АМН СССР по психофизиологии и ординатуру кафедры психиатрии 1-го ММИ им. Сеченова. Виноградов участвовал в ликвидации последствий аварии в Чернобыле, оказывал психологическую помощь пострадавшим в землетрясениях в Армении и Иране. С 2000 г. работал над составлением психологических портретов преступников и маньяков.
В 2009 г. он инициировал создание некоммерческого партнерства «Лига экстрасенсов РФ», а затем стал экспертом программы «Битва экстрасенсов».