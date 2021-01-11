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Умер психиатр-криминалист из «Битвы экстрасенсов» Михаил Виноградов

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Психиатр и эксперт-криминалист Михаил Виноградов, ставший одним из основателей и участников программы «Битвы экстрасенсов», умер на 83-м году жизни, сообщили ТАСС в Центре правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях.

«Михаил Викторович скончался в Москве после продолжительной болезни», — сообщили агентству в центре. Точная причина его смерти пока не известна. 

Виноградов — выпускник психиатрической кафедры 1-го Московского медицинского института. Он закончил аспирантуру Института медико-биологических проблем АМН СССР по психофизиологии и ординатуру кафедры психиатрии 1-го ММИ им. Сеченова. Виноградов участвовал в ликвидации последствий аварии в Чернобыле, оказывал психологическую помощь пострадавшим в землетрясениях в Армении и Иране. С 2000 г. работал над составлением психологических портретов преступников и маньяков.

В 2009 г. он инициировал создание некоммерческого партнерства «Лига экстрасенсов РФ», а затем стал экспертом программы «Битва экстрасенсов».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных