Умер психиатр-криминалист из «Битвы экстрасенсов» Михаил Виноградов

Виноградов — выпускник психиатрической кафедры 1-го Московского медицинского института. Он закончил аспирантуру Института медико-биологических проблем АМН СССР по психофизиологии и ординатуру кафедры психиатрии 1-го ММИ им. Сеченова. Виноградов участвовал в ликвидации последствий аварии в Чернобыле, оказывал психологическую помощь пострадавшим в землетрясениях в Армении и Иране. С 2000 г. работал над составлением психологических портретов преступников и маньяков.