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Эрдоган призвал принять Турцию в ЕС после Brexit

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Турция не отказывается от стремления получить полное членство в Евросоюзе, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, призвав ЕС принять страну в состав союза «для устранения неопределенности» после Brexit.

«Повышенная неопределенность с Brexit будет устранена, если Турция получит заслуженное место в европейской семье», — заявил Эрдоган.

В 1963 г. Турция подписала соглашение об ассоциации с ЕС, а заявку на членство подала в 1987 г. Переговоры о вступлении страны в ЕС начались только в 2005 г. Они были активизированы в марте 2016 г. в обмен на согласие Турции способствовать сокращению притока мигрантов в Европу.

В отношении Турции действуют санкции ЕС из-за ее буровых работ в Восточном Средиземноморье. В начале декабря 2020 г. Евросовет расширил действие ограничений.

Ранее по теме: ЕС расширил санкции против Турции из-за бурения в Средиземном море

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных