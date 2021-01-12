Эрдоган призвал принять Турцию в ЕС после Brexit

В 1963 г. Турция подписала соглашение об ассоциации с ЕС, а заявку на членство подала в 1987 г. Переговоры о вступлении страны в ЕС начались только в 2005 г. Они были активизированы в марте 2016 г. в обмен на согласие Турции способствовать сокращению притока мигрантов в Европу.