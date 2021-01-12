Эрдоган призвал принять Турцию в ЕС после Brexit
Турция не отказывается от стремления получить полное членство в Евросоюзе, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, призвав ЕС принять страну в состав союза «для устранения неопределенности» после Brexit.
«Повышенная неопределенность с Brexit будет устранена, если Турция получит заслуженное место в европейской семье», — заявил Эрдоган.
В 1963 г. Турция подписала соглашение об ассоциации с ЕС, а заявку на членство подала в 1987 г. Переговоры о вступлении страны в ЕС начались только в 2005 г. Они были активизированы в марте 2016 г. в обмен на согласие Турции способствовать сокращению притока мигрантов в Европу.
В отношении Турции действуют санкции ЕС из-за ее буровых работ в Восточном Средиземноморье. В начале декабря 2020 г. Евросовет расширил действие ограничений.